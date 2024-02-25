مصرع أربعة أشخاص في انقلاب عبّارة في النيل بمصر

أوردت مواقع إخبارية مصرية، أنه تم "استخراج أربعة جثث من الضحايا، وإنقاذ خمسة آخرين وما زال البحث جاريا عن باقي الضحايا المفقودين".

لقي أربعة أشخاص مصرعهم في مصر، اليوم الأحد، إثر غرق عبّارة كانت تقل عددا من الركاب في النيل بمحافظة الجيزة غرب العاصمة، وفق صحيفة حكومية.

وأوردت مواقع إخبارية مصرية، أنه تم "استخراج أربعة جثث من الضحايا، وإنقاذ خمسة آخرين وما زال البحث جاريا عن باقي الضحايا المفقودين".

وبحسب التقارير، فإن "المعدّية الغارقة عبارة عن مركب صغير كانت تقل 13 عاملا بشركة للمقاولات"، وقد تعرضت للغرق "نتيجة الحمولة الزائدة".

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت في بيان وقوع "حادث غرق معدّية تقل عمالا، في عزبة ربيع بمنطقة نكلا بمنشأة القناطر التابعة لمحافظة الجيزة صباح الأحد".

وأوضحت الوزارة أن عربات الإسعاف "قامت بنقل أربعة مصابين إلى المستشفى (..) غادر ثلاثة منهم بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة".

وفي موقع الحادث، شوهد صيادون ينتشلون أحد الجثامين من المياه في حضور عدد من أقارب الضحايا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء، عن أحد المتطوعين أنهم وصلوا إلى مكان الحادث بعد ساعة ونصف من وقوعه و"أخرجنا أربعة أشخاص".

وتكثر حوادث غرق العبارات في مصر ومعظمها ناجم عن مشاكل في الصيانة والاهمال.

والعبّارات المستخدمة لنقل المواطنين في النيل عادة ما تكون صغيرة، لكن مشغليها يحملونها اكثر من طاقتها لمضاعفة الارباح.

وكثير من هذه الزوارق قديمة ومتهالكة ولا تتوافر فيها معايير السلامة.