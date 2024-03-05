مصر: الحكم بالإعدام على مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع و7 من قيادات الجماعة

سبق أن صدرت أحكام بالإعدام ضد بديع والعديد من قيادات الجماعة، ولكن بعضها ألغي من قبل محكمة النقض، كما أنه لم يتم تنفيذ أي إعدامات بحق قيادات الإخوان.

قضت محكمة استثنائية في مصر، الإثنين، بالإعدام على مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع و7 من قيادات الجماعة، بعد أن دانتهم بتنظيم أعمال عنف "لأغراض إرهابية"، أثناء اعتصام في القاهرة في العام 2013، وفق صحيفة "الأهرام" الحكومية.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد نظمت اعتصاما في ميدان رابعة العدوية في القاهرة، احتجاجا على إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في تموز/ يوليو 2013.

وفي آب/ أغسطس من العام نفسه، قامت قوات الأمن بفضّ هذا الاعتصام بالقوّة، ما أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص من كوادر وأنصار الإخوان المسلمين.

وشنت السلطات حملة قمع بعد ذلك ضد الجماعة التي تم توقيف آلاف من أعضائها وأحالتهم إلى المحاكمة، حيث صدرت ضد معظمهم أحكام بالسجن.

وسبق أن صدرت أحكام بالإعدام ضد بديع والعديد من قيادات الجماعة، ولكن بعضها ألغي من قبل محكمة النقض، كما أنه لم يتم تنفيذ أي إعدامات بحق قيادات الإخوان.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، صُنف "الإخوان" رسميا في مصر "جماعة إرهابية".

ويتّهم المدافعون عن حقوق الإنسان مصر التي تحتل المرتبة 135 من أصل 140 في مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية، بمهاجمة المعارضين والناشطين والصحافيين، وحتى الذين يعيشون في المنفى أحيانا من خلال مضايقة عائلاتهم التي تعيش في مصر.