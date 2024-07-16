مصر: اعتقال فنّيّ لاتهامه بعرض عبارات مسيئة للسيسي على شاشة إعلانات

أظهرت واحدة من الصور المعروضة على شاشة الإعلانات المخترقة السيسي في زيّه وقبعته العسكريين بينما كان وجهه ملطخا بالدماء وكُتب عليها "أيحسب أن لن يقدر عليه أحد"، في إشارة إلى إحدى آيات القرآن.

اعتقل فنّيّ في مجال الشاشات الإلكترونية بعد اعترافه بعرض "عبارات مسيئة" على شاشة إعلانات في أحد الشوارع غرب القاهرة، بحسب بيان الثلاثاء، بعد يومين من انتشار مقطع فيديو يظهر صورا وتعليقات مسيئة للرئيس المصري عرضت على شاشة إعلانات.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفاد بيان لوزارة الداخلية المصرية، بأنه "في إطار جهود كشف ملابسات العبارات المسيئة التي تم تداولها على إحدى شاشات الإعلانات بمنطقة فيصل بالجيزة.. تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة: فنّيّ شاشات إلكترونية".

وأضاف البيان أن المتهم "اعترف بارتكاب الواقعة بتحريض من اللجان الإلكترونية التي تديرها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج".

ولم يكشف بيان الداخلية عن العبارات التي جرى عرضها، ولكن في الوقت نفسه يتداول مصريون على منصات التواصل الاجتماعي منذ ليل الأحد مقطعا قصيرا تم تصويره في شارع "الملك فيصل" الذي يعد من أبرز شوارع محافظة الجيزة وأكثرها حيوية، لشاشة إعلانات كبيرة تعرض صورا معدلة فنيا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كُتب عليها تعليقات.

وأظهرت واحدة من الصور المعروضة على شاشة الإعلانات المخترقة السيسي في زيّه وقبعته العسكريين بينما كان وجهه ملطخا بالدماء وكُتب عليها "أيحسب أن لن يقدر عليه أحد"، في إشارة إلى إحدى آيات القرآن.

وتعد هذه الواقعة نادرة الحدوث في ظل نظام عُرف في أوساط الحقوقيين بشدة قبضته الأمنية منذ أن تولى السيسي الحكم بعد أن أطاح الجيش بالرئيس الراحل محمد مرسي في العام 2013 عقب تظاهرات شعبية حاشدة ضد حكمه.

وفي السياق نفسه عرضت العديد من شاشات الإعلانات الكبرى في شوارع القاهرة مقطعا مسجلا يظهر وقائع عنف سابقة اتهمت بها جماعة الإخوان المسلمين وكتب عليها "حتى لا ننسى" و"الإخوان جماعة إرهابية".

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2013 صُنف تنظيم الإخوان رسميا في مصر "جماعة إرهابية".

ويتّهم المدافعون عن حقوق الإنسان مصر التي تحتل المرتبة 136 من أصل 142 في مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية، بمهاجمة المعارضين والناشطين والصحافيين، وحتى الذين يعيشون في المنفى أحيانا من خلال مضايقة عائلاتهم التي تعيش في مصر.