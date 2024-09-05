رئيس أركان الجيش المصري في زيارة مفاجئة للحدود مع غزة

الزيارة غير المعلنة مسبقا غداة تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حول تمسكه باستمرار احتلال محور فيلادلفيا الحدودي بين قطاع غزة ومصر، رغم اعتراض القاهرة

رئيس أركان الجيش المصري خلال الجولة التفقدية عند حدود غزة، اليوم

تفقد رئيس أركان الجيش المصري، الفريق أحمد خليفة، اليوم الخميس، الأوضاع الأمنية وإجراءات التأمين على الحدود مع قطاع غزة.

وجاءت الزيارة غير المعلنة مسبقا غداة تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حول تمسكه باستمرار احتلال محور فيلادلفيا الحدودي بين قطاع غزة ومصر، رغم اعتراض القاهرة.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري، غريب عبد الحافظ، في بيان إنه "قام الفريق أحمد خليفة بزيارة مفاجئة لتفقد الأوضاع الأمنية وإجراءات التأمين على الحدود مع قطاع غزة"، وفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصدر مصري رفيع المستوى لم تسمه قوله، أمس، إن تصريحات نتنياهو بشأن محور فيلادلفيا "رسالة استباقية لواشنطن برفضه أي مقترحات لوقف إطلاق النار بغزة وإجهاض لجهود التهدئة والإفراج عن الأسرى".

وأضاف أن "ترويج رئيس الوزراء الإسرائيلي لتهريب السلاح من مصر أكذوبة أخرى لتبرير فشل حكومته في السيطرة على تهريب السلاح من إسرائيل إلى قطاع غزة".

وتمسك نتنياهو ببقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، هو أحد أبرز الخلافات في المفاوضات حول تبادل أسرى ووقف إطلاق نار، وتصر حماس على انسحابه بشكل كامل من قطاع غزة.