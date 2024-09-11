السيسي: نعمل مع واشنطن وقطر للتوصل إلى اتفاق يحقق الاستقرار وينهي المعاناة بغزة

أشار الرئيس المصري إلى أن بلاده "تعمل مع الولايات المتحدة وقطر من أجل التوصل لاتفاق يحقق الاستقرار وينهي المعاناة في غزة".

دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء إلى ضغط أوروبي من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في القاهرة مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

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وتعتبر زيارة شتاينماير للقاهرة بين 10 و12 أيلول/ سبتمبر الجاري، هي الأولى لرئيس ألماني منذ نحو 25 عاما، بحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وقال الرئيس المصري، إنه "بحث عددا من القضايا الإقليمية مع الرئيس الألماني بجانب أزمة سد النهضة الإثيوبي الذي ترفض أديس أبابا إبرام اتفاق بشأنه مع القاهرة منذ أكثر من عقد".

وأكد السيسي "أهمية أن تضغط الدول الأوروبية لوقف إطلاق النار في غزة"، مشددا على رفض مصر "استخدام إسرائيل لسلاح التجويع ضد الفلسطينيين".

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية تنتهك القوانين الدولية، يعاني الفلسطينيون في قطاع غزة من شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء، وصلت إلى حد تسجيل وفيات جراء الجوع، واستفحال المجاعة في مناطق لا سيما محافظتي غزة والشمال.

وأشار الرئيس المصري إلى أن بلاده "تعمل مع الولايات المتحدة وقطر من أجل التوصل لاتفاق يحقق الاستقرار وينهي المعاناة في غزة".

وتتزامن زيارة الرئيس الألماني إلى مصر مع استمرار جهود وساطة القاهرة إلى جانب الدوحة وواشنطن، لوقف إطلاق النار في غزة، وإبرام صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس، إلا أن المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين لا تزال متعثرة جراء إصرار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على استمرار الحرب وعدم الانسحاب من القطاع.