مصر: مصرع وإصابة أكثر من 30 شخصا جراء تصادم قطارين

تعد حوادث انحراف القطارات عن مسارها شائعة في مصر، حيث عانى نظام السكك الحديدية المتقادم أيضا من سوء الإدارة، وفي السنوات الأخيرة أعلنت الحكومة عن مبادرات لتحسين السكك الحديدية.

لقي 3 أشخاص، على الأقل، مصارعهم في حادث تصادم بين قطارين في دلتا النيل بمصر؛ حسبما أعلنت السلطات المصرية السبت.

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وقالت هيئة السكك الحديدية في بيان، إن الحادثة وقعت في مدينة الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية أن التصادم أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 29 شخصا آخرين.

وتعد حوادث انحراف القطارات عن مسارها شائعة في مصر، حيث عانى نظام السكك الحديدية المتقادم أيضا من سوء الإدارة، وفي السنوات الأخيرة أعلنت الحكومة عن مبادرات لتحسين السكك الحديدية.

وفي العام 2018، قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن هناك حاجة إلى حوالي 250 مليار جنيه (8.13 مليار دولار) لإصلاح شبكة السكك الحديدية المهملة.

وفي الشهر الماضي، اصطدم قطار بشاحنة تعبر مسارات القطار في محافظة الإسكندرية المطلة على البحر المتوسط، ما أسفر عن مقتل شخصين.