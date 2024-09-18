السيسي وبلينكن يبحثان جهود وقف إطلاق النار في غزة

وصل بلينكن إلى القاهرة صباح الأربعاء في زيارة تتواصل ليومين، وتشمل بحث الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وفق متحدث وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر.

بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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جاء ذلك خلال لقاء الجانبين بالقاهرة، بحضور وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.

وتناول اللقاء "جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والقضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وبحث خفض التوترات بالمنطقة".

ووصل بلينكن إلى القاهرة صباح الأربعاء في زيارة تتواصل ليومين، وتشمل بحث الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وفق متحدث وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر.

وقال ميلر في بيان الثلاثاء، إن بلينكن سيشارك كذلك في افتتاح الحوار الإستراتيجي بين البلدين رفقة نظيره المصري عبد العاطي.

وأوضح أن الحوار الإستراتيجي الأميركي المصري يهدف إلى "تعزيز العلاقات الثنائية، وترسيخ التنمية الاقتصادية، وتقوية الروابط بين الشعبين من خلال الثقافة والتعليم".

واستضافت العاصمة الأميركية واشنطن آخر جولة من الحوار الإستراتيجي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، برئاسة وزيري خارجية البلدين، اللذين حددا آنذاك مجالات التعاون الثنائي والإقليمي لتشمل "الشؤون الاقتصادية والتجارية والتعليمية والثقافية والقنصلية ومسائل حقوق الإنسان والعدالة وإنفاذ القانون، والدفاع والأمن".

وزيارة بلينكن الحالية تعد العاشرة له إلى الشرق الأوسط منذ بدء الحرب على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، لكن للمرة الأولى لن تشمل إسرائيل أو أي دولة أخرى، حسب الجدول المعلن مسبقا من الخارجية الأميركية.