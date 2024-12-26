مصر: إيرادات قناة السويس فقدت 7 مليار دولار بسبب هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

"إيرادات قناة السويس فقدت ما يقرب من 7 مليارات دولار في 2024، على إثر الأحداث الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، والتي أثرت سلبا على حركة الملاحة بالقناة، واستدامة التجارة العالمية".

قال الناطق باسم الرئاسة المصرية، اليوم الخميس، إن إيرادات قناة السويس فقدت 7 مليارات دولار خلال 2024، بسبب تطورات البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

جاء ذلك في بيان أصدرته الرئاسة المصرية في أعقاب اجتماع للرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع.

وذكر الناطق باسم الرئاسة محمد الشناوي، أن الاجتماع تناول تأثير الأوضاع الإقليمية على الحركة الملاحية بقناة السويس، خلال العام الحالي.

وقال الشناوي إن "إيرادات قناة السويس فقدت ما يقرب من 7 مليارات دولار في 2024، على إثر الأحداث الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، والتي أثرت سلبا على حركة الملاحة بالقناة، واستدامة التجارة العالمية".

وبينما لم يذكر البيان إجمالي إيرادات قناة السويس خلال 2024، إلا أن رقم الإيرادات المحقق في 2023 بلغ 10.25 مليار دولار بحسب بيانات رسمية.

وذكر الشناوي أن "الاجتماع تطرق أيضا إلى المشروعات الجارية لتحديث المجرى الملاحي لقناة السويس، لتعزيز قيمتها ودورها في سلاسل الإمداد والتجارة العالمية".

وبوتيرة متقطعة منذ 12 كانون الثاني/ يناير الماضي، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل بتوعد من الجماعة بأنها "لن تمر دون رد".

وتضامنا مع غزة التي تتعرض منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، ما أثّر سلبا على حركة الشحن والتجارة والإمداد.

ودخلت التوترات في البحر الأحمر مرحلة تصعيد لافت منذ استهداف الحوثيين المباشر في 9 كانون الثاني/ يناير الماضي، سفينة أميركية، بعد أن كانوا يستهدفون في إطار التضامن مع قطاع غزة سفن شحن تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.