مصر تعلن استعدادها لاستضافة مؤتمر دولي لإعمار غزة

قال عبد العاطي "مصر مستعدة حينما تحين الظروف بعد وقف إطلاق النار في غزة بأن تستضيف مؤتمرا دوليا لإعادة الإعمار بالقطاع".

أعلن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الثلاثاء أن بلاده مستعدة لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك بعد وقف إطلاق النار المرتقب.

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة جمع عبد العاطي ووزير خارجية لوكسمبورغ زافيير بيتل، عقب قطر الثلاثاء، أن مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس في "التفاصيل النهائية" وأنها بلغت أقرب نقطة لإعلان اتفاق.

وقال عبد العاطي "مصر مستعدة حينما تحين الظروف بعد وقف إطلاق النار في غزة بأن تستضيف مؤتمرا دوليا لإعادة الإعمار بالقطاع".

وأضاف أنه "حان الوقت لتوافر الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".

وقالت مصادر فلسطينية مفضلة عدم الكشف عن هويتها الإثنين إن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بقطاع غزة "شبه جاهز وتوقيعه قد يكون قبل الجمعة".

وقالت المصادر إن "الوضع شبه جاهز، في حال سارت الأمور على ما هي حاليا، والتوقيع غالبا الجمعة أو حتى قبلها".

وعلى مدار الأسابيع الماضية، كثف الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) جهودهم لعقد لقاءات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل، ما أدى إلى "تحقيق تقدم كبير في المفاوضات"، حيث أصبحت تفاصيل الصفقة شبه مكتملة بنسبة 90%.