مصر تدعو إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دون تأخير

شدّدت القاهرة الخميس على ضرورة "البدء دون تأخير" في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي أعلن الوسطاء الأربعاء أن إسرائيل وحركة حماس توصلتا إليه ويفترض أن يدخل حيّز التنفيذ الأحد.

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وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، شدّد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على "ضرورة احترام كافة الأطراف لبنود الاتفاق والعمل على تنفيذ مراحله في التواريخ المحددة لها"، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان.

وفي بيان منفصل قالت الوزارة إنّها تؤكد على "الأهمية البالغة للبدء دون تأخير في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والأسرى".

كما أكّدت "استعداد مصر لاستضافة مؤتمر دولي" من أجل إعادة إعمار القطاع المدمر من جراء الحرب المتواصلة منذ 15 شهرا.

ودعت الخارجية المصرية "المجتمع الدولي لدعم الجهد الإنساني وتقديم المساعدات لقطاع غزة، والبدء في مشروعات التعافي المبكر" تمهيدا لإعادة الإعمار.

وشدّدت على "أهمية أن يؤدي تنفيذ الاتفاق إلى تزايد وتيرة النفاذ والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على أوسع نطاق في جميع أنحاء قطاع غزة".

وكانت قطر والولايات المتحدة قد أعلنتا الأربعاء أنّ إسرائيل وحماس اتّفقتا على وقف إطلاق النار في غزة اعتبارا من الأحد في صفقة تشمل الإفراج عن محتجزين إسرائيليين مقابل تحرير أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ومنذ الإعلان عن التوصل لاتفاق لوقف النار، أفاد الدفاع المدني في غزة باستشهاد أكثر من 80 وجرح مئات آخرين بغارات إسرائيلية.

والأربعاء أوردت قناة "القاهرة الإخبارية" المقربة من السلطات المصرية أنّ "التنسيق جار بشأن فتح معبر رفح" بين قطاع غزة ومصر بهدف "إدخال المساعدات الدولية" الى القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية.