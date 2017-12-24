الضباب يؤجل عشرات الرحلات بمطارات الإمارات

تشهد حركة الطيران في المطارات الكبرى في الإمارات اضطرابا شديدا، اليوم الأحد، مع الإعلان عن إلغاء وتأجيل عشرات الرحلات بسبب موجة من الضباب الكثيف، في وقت يستعد آلاف المقيمين الأجانب للسفر لقضاء عيد الميلاد في بلدانهم.

وفي مطار دبي الدولي ألغيت أكثر من 15 رحلة مغادرة وأرجئت ستون رحلة أخرى على الأقل، وجرى تغيير مسار عشرات الرحلات القادمة بين منتصف الليل وصباح الأحد، بحسب ما أظهرت لائحة الطائرات المغادرة والقادمة على موقع المطار.

من جهتها، قالت مجموعة "طيران الإمارات" على موقعها إن "حركة الرحلات القادمة والمغادرة من مطار دبي الدولي تأثرت بالضباب في صباح يوم 24 كانون الأول/ديسمبر"، معلنة عن الغاء عشر رحلات إلى مدن مختلفة بينها طهران وبودابست وهونغ كونغ.

ونصحت المجموعة المسافرين المغادرين أو القادمين إلى مطار دبي الدولي بالتحقق من حالة رحلتهم قبل التوجه إلى المطار.

وانسحب إلغاء الرحلات وتأجيلها على مطارات أخرى في الدولة الخليجية وأهمها أبو ظبي والشارقة.

وتشهد الأمارات موجة ضباب منذ، الجمعة، اشتدت ليل السبت الأحد، وسط ارتفاع في درجات الرطوبة التي بلغت مستوى 95 بالمئة في معظم الأمارات.

وحذرت أجهزة الشرطة في مناطق مختلفة من انعدام الرؤية بسبب الضباب، الذي توقع مركز الأرصاد أن يستمر ليومين إضافيين. وقالت شرطة دبي على حسابها على تويتر "يوجد ضباب على جميع مناطق إمارة دبي، يرجى اتخاذ الحيطة والحذر وترك مسافة كافية ما بين المركبات".

ويأتي اضطراب حركة الطيران في وقت تستعد أعداد كبيرة من المقيمين الأجانب في دبي والأمارات الأخرى للسفر لقضاء أمسية عيد الميلاد التي تصادف مساء اليوم في بلدانهم. كما أن الأمارات عادة ما تتوقع وصول أعداد ضخمة من السائحين لقضاء فترة أعياد نهاية العام فيها وخصوصا في دبي.