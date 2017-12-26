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البحرين: الحكم بالإعدام على ستة مدنيين أمام محكمة عسكرية

تاريخ النشر: 26/12/2017 - 13:08

البحرين: الحكم بالإعدام على ستة مدنيين أمام محكمة عسكرية
(تويتر)
عرب ٤٨
تحرير : نواف رضوان

أصدرت المحكمة العسكرية الكبرى في البحرين، أمس الإثنين، حكمًا بسحب الجنسية والإعدام، على ستة متهمين، بتهمة "تشكيل خلية إرهابية والشروع في اغتيال القائد العام لقوة الدفاع".

وقالت وكالة أنباء البحرين، إنّ المدانين وأحدهما جندي، اتهموا بشن هجمات مسلحة.

جدير بالذكر، أنّ القضية شملت 18 متهمًا، حوكم 8 منهم غيابيًا، لهروبهم إلى العراق وإيران. ويعتبر هذا الحكم، هو أوّل حكم صادر عن محكمة عسكرية، في قضية يحاكم فيها مدنيون، من بعد تعديل الدستور في نيسان/ أبريل الماضي.

وأصدر المدعي العام البحريني بيانًا، جاء فيه، أنّ الحكم صدر من المحكمة العسكرية الكبرى، وذلك بصفتها المحكمة الابتدائية، إذ يمكن الاستئناف على الحكم الصادر بحق المتهمين، أمام محكمة الاستئناف العسكرية.

وأعدمت البحرين في كانون الثاني/ يناير الماضي، ثلاثة أشخاص، كانوا قد أدينوا بقتل ثلاثة من رجال الشرطة.

وأعلن منتدى البحرين لحقوق الإنسان، الجمعة الماضية، عن إنجاز تقرير تناول الانتهاكات التي تشوب محاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية، حيث أوصى التقرير، تدخل الأمم المتحدة والمفوضية السامية وأعضاء مجلس حقوق الإنسان، لحث البحرين على الأخذ بالمبادئ الأساسية بشأن استقلال القضاء.

ملف خلص | القدس عاصمتنا

#البحرين
#محكمة عسكرية
#إعدام
#مدنيين

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