قوات تركية إضافية تصل الدوحة ضمن اتفاقية الدفاع المشترك

وصلت دفعة تعزيزية جديدة من القوات المسلحة التركية إلى قاعدة العديد الجوية الواقعة على بعد 30 كلم جنوب غرب الدوحة.

وبحسب مديرية التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع القطرية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، تضم الدفعة الجديدة عناصر تابعة لقيادة القوات المشتركة التركية إلى قاعدة العديد الجوية"، وأنه "من المقرر أن تنضم هذه الدفعة إلى القوات التركية المتواجدة حالياً بكتيبة طارق بن زياد الآلية".

وأوضحت الدفاع القطرية في بيانها أن القوات المنضمة حديثاً ستباشر مع نظيرتها القطرية "تمارين عسكرية لرفع القدرات العسكرية المشتركة".

وأشارت إلى أن وصول تلك الدفعة "يأتي ضمن الاتفاقية الدفاعية المشتركة بين دولة قطر والجمهورية التركية"، في إطار "مهام محاربة الإرهاب ومكافحة التطرّف وحفظ الأمن في المنطقة".

يذكر أن تركيا نشرت قوات برية في ثكنة طارق بن زياد بقطر، في إطار اتفاقية وقّعت بين أنقرة والدوحة في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2014.

وأجرت القوات التركية والقطرية أكبر مناورات عسكرية مشتركة بين البلدين، تحت اسم "مناورات النصر - 2015"، وذلك في 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2015.