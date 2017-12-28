  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

وزير إماراتي: لن نسمح لطهران وأنقرة قيادة العالم العربي

تاريخ النشر: 28/12/2017 - 10:33

وزير إماراتي: لن نسمح لطهران وأنقرة قيادة العالم العربي
(أ.ف.ب.)
عرب ٤٨/رويترز
تحرير : محمد وتد

قال دبلوماسي إماراتي كبير، إن إيران كما تركيا لن تقود العالم العربي، وذلك في أول تعليق من أبو ظبي تجاه أنقرة منذ انفجار خلاف في الأسبوع الماضي، بشأن تغريدة أعاد وزير الخارجية الإماراتي نشرها، واعتبرها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إهانة.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن الدول العربية بحاجة إلى” تعزيز المحور العربي وعموديه السعودية ومصر“.

وكتب قرقاش على حسابه الرسمي بموقع تويتر” المنظور الطائفي والحزبي ليس بالبديل المقبول والعالم العربي لن تقوده طهران أو أنقرة“.

وكانت تركيا استدعت القائم بالأعمال في سفارة الإمارات بأنقرة الأسبوع الماضي، بعدما أعاد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نشر تغريدة تتهم قوات عثمانية بقيادة فخر الدين باشا، بنهب أموال ومخطوطات من المدينة المنورة عام 1916 خلال الحرب العالمية الأولى أثناء خضوع المدينة السعودية للحكم العثماني.

تركيا تستدعي القائمة بأعمال سفارة الإمارات بسبب تغريدة
استدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، القائمة بأعمال سفارة الإمارات في تركيا لإبلاغها استياء الدولة التركية من تغريدة أعاد نشرها وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، اعتبرتها تركيا مسيئة لفخر الدين باشا والرئيس رجب طيب إردوغان.
 

ووصف إردوغان في كلمة بحفل في أنقرة وزير الخارجية الإماراتي بالوقح وقال إن المال أفسده.

وأضاف إردوغان” شخص وقح بلغ من الانحطاط مبلغه وذهب إلى حد اتهام أسلافنا بالسرقة... ما الذي أفسد هذا الرجل؟ لقد أفسده النفط والمال الذي حصل عليه“.

وتابع قائلا” عندما كان أسلافي يدافعون عن المدينة المنورة أين كنت أيها الرجل الصفيق.. أين كنت أنت؟ عليك أن توضح ذلك أولا“.

وتعتزم تركيا إطلاق اسم القائد العثماني فخر الدين باشا على الشارع الذي توجد فيه سفارة الإمارات.

وترى الإمارات نفسها حصنا ضد الإسلام السياسي، وتعتبر حزب العدالة والتنمية الذي يقوده إردوغان وله أصول إسلامية داعما لجماعات مثل الإخوان المسلمين التي تعارضها حكومة أبو ظبي.

 

ملف خلص | القدس عاصمتنا

#تركيا
#الأمارات
#إيران
#إردوغان

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

سان بطرسبورغ: انفجار السوبر ماركت كان إرهابيًا
سان بطرسبورغ: انفجار السوبر ماركت كان إرهابيًا

2017-12-28

40 قتيلا و30 مصابا بانفجار في كابول
40 قتيلا و30 مصابا بانفجار في كابول

2017-12-28

خامنئي يتوعد ترامب ويعده بالخسارة
خامنئي يتوعد ترامب ويعده بالخسارة

2017-12-28

الأكثر قراءة

يعالون أعدم أبو جهاد برصاصة بالرأس

يعالون أعدم أبو جهاد برصاصة بالرأس

2017-12-27
في مطار اللد: أهلا وسهلا بكم في فلسطين

في مطار اللد: أهلا وسهلا بكم في فلسطين

2017-12-27
كسروا كتفه الأيمن: الإفراج عن الفتى الجنيدي بكفالة مالية

كسروا كتفه الأيمن: الإفراج عن الفتى الجنيدي بكفالة مالية

2017-12-27
حالة الطقس: غائم جزئيا وتقلبات على درجات الحرارة

حالة الطقس: غائم جزئيا وتقلبات على درجات الحرارة

2017-12-27
تمويه إسرائيلي: حملة دعائية عالمية تُخفي مصادرها السياسية

تمويه إسرائيلي: حملة دعائية عالمية تُخفي مصادرها السياسية

2017-12-27