قطر تبلغ مجلس الأمن بانتهاك مقاتلة إماراتية مجالها الجوي

تقدمت، مساء اليوم الخميس، دولة قطر عن طريق بعثتها في الأمم المتحدة بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد الإمارات إثر خرق طائرة حربية إماراتية مجالها الجوي.

واعتبرت البعثة القطرية في الشكوى التي قدمتها، بحسب قناة "الجزيرة"، إن "هذه الحادثة (التي لم تحدد تاريخ وقوعها) انتهاك صارخ لسيادة قطر وسلامة حدودها وأراضيها ولأحكام للقانون الدولي".

وأشارت إلى أنها "ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن حدودها ومجالها الجوي وأمنها القومي، حفاظا على حقها السيادي المشروع وفقا للقوانين الدولية إذا تكررت الانتهاكات".

وقالت القناة إنه تم تسليم نسخة من الشكوى للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وتعد هذه الحادثة هي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات الخليجية.

ولم تعلن قطر رسميا عن الشكوى أو الاختراق، فيما لم يصدر رد فوري من الإمارات على ما ذكرته قناة "الجزيرة".

وفي 5 حزيران/ يونيو الماضي، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة معتبرة أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب"، وإجراءات تعتبر حرب اقتصادية للنيل من استقلالية القرار القطري.