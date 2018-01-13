أربع هزات أرضية بقوة 5.5 درجات تضرب شرقي العراق

قال مسؤول في الهيئة الجوية العراقية، إن 4 هزات أرضية راوحت شدتها من 5 إلى 5.5 درجات على مقياس ريختر، ضربت صباح اليوم السبت، مناطق شرقي البلاد.

وقال عبد الكريم تقي، مسؤول المراصد الخارجية في الهيئة (مؤسسة حكومية) للأناضول، إن المراصد الزلزالية سجلت صباح اليوم وقوع 4 هزات قرب ناحية مندلي بمحافظة ديالى شرقي البلاد الواقعة ضمن شريط يشهد نشاطا زلزاليا.

وأوضح تقي أن "الهزات بلغت قوتها بين 5 و5.5 درجة على مقياس رختر"، فيما لم يتحدث عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

والخميس الماضي، تعرضت محافظات بغداد وديالى وكركوك وواسط وميسان وذي قار لـ55 هزة أرضية مصدرها المنطقة القريبة على ناحية مندلي، وراوحت قوتها من 2.5 إلى 5.5 درجات.

كما ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات، أمس الأول الخميس، مدينة هوجدك التابعة لولاية كرمان جنوب شرقي إيران، وبحسب مركز علم الزلازل في جامعة طهران، فإنّ الزلزال وقع على عمق 10 كلم.

ولم تعلن السلطات الإيرانية بعد عما إذا كان الزلزال خلف خسائر مادية أو بشرية.