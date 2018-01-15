31 قتيلا وعشرات الجرحى بتفجيرين ببغداد

دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الإثنين، إلى "ملاحقة الخلايا الإرهابية النائمة" للمسلحين بعد هجوم مزدوج نفذه انتحاريان يرتديان حزامين ناسفين في بغداد أسفر عن 31 قتيلا على الأقل، هو الثاني الذي يستهدف العاصمة خلال ثلاثة أيام.

وقتل 31 شخصا على الأقل وأصيب عشرات آخرون بجروح، اليوم الإثنين، في هجومين انتحاريين في بغداد، في ثاني هجوم يستهدف العاصمة العراقية خلال يومين.

وأكد مسؤول في وزارة الصحة العراقية مقتل 26 شخصا على الأقل وإصابة عشرات بجروح الاثنين في هجوم مزدوج نفذه انتحاريان يرتديان حزامين ناسفين في وسط بغداد. وهذا الاعتداء هو الثاني الذي يستهدف العاصمة العراقية في ظرف يومين.

وقال مدير عام صحة الرصافة عبد الغني الساعدي إن "26 شخصا قتلوا وأصيب تسعون آخرون بجروح". وكان المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء سعد معن أشار إلى أن "الاعتداء المزدوج في ساحة الطيران وسط بغداد كان بواسطة إرهابيين انتحاريين اثنين".

وأضافت الوزارة في بيان أن عدد القتلى مرشح للارتفاع مع انتشال المزيد من الجثث في موقع التفجير بساحة الطيران.

وساحة الطيران مركز تجاري مهم في العاصمة وتعتبر نقطة تجمع للعمال المياومين الذي ينتظرون يوميا منذ الصباح الباكر للحصول على عمل. واستهدفت تلك المنطقة مرارا في السابق، بهجمات دامية.

وذكر مصور من وكالة فرانس برس في المكان أن سيارات الإسعاف حضرت على الفور، فيما ضرب الشرطة طوقا أمنيا في محيط المنطقة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي يأتي بعد نحو شهر من إعلان العراق "انتهاء الحرب" ضد تنظيم "داعش".

ومع ذلك، لا تزال خلايا للتنظيم المتطرف تنشط في مناطق شمال العاصمة العراقية، وقادرة على شن هجمات دامية.