الأمن السوداني يعتقل الأمين العام للحزب الشيوعي

اعتقل عناصر الأمن السوداني، اليوم الأربعاء، الأمين العام للحزب الشيوعي المعارض، مختار الخطيب، وذلك بعد أن نظم الحزب تظاهرة في الخرطوم احتجاجا على زيادة أسعار الخبز.

وكانت قد خرجت تظاهرات في مناطق من السودان بينها الخرطوم، بعد رفع أسعار الخبز بأكثر من الضعف في وقت سابق هذا الشهر عقب ارتفاع أسعار الطحين.

وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع، وضربت المتظاهرين بالهراوات لتفريقهم.

وقال المتحدث باسم الحزب، علي سعيد، إن عناصر من جهاز الأمن والمخابرات الوطني اعتقلوا زعيم الحزب في ساعة مبكرة الأربعاء.

وأضاف أنه "عند الساعة 03:00 صباحا بالتوقيت المحلي (01:00 بتوقيت غرينتش) وصلت شاحنتان على متنهما عناصر مسلحة من جهاز الأمن والمخابرات إلى منزل الأمين العام مختار الخطيب، واقتادوه إلى جهة مجهولة".

وأضاف "لا نعرف مكانه لكننا نعرف أن جهاز الأمن والمخابرات أخذه".

وكان قد تم اعتقال العديد من شخصيات الحزب الشيوعي البارزين وقادة طلاب ونشطاء منذ بدء الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الخبز.

وقال الحزب الشيوعي إن أعضاءه سيواصلون حشد الناس وتنظيم تظاهرات، فيما دعا حزب الأمة، أكبر الأحزاب المعارضة في السودان، إلى تظاهرة ضد الحكومة في وقت لاحق الأربعاء.