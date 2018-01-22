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بيروت: مقتل امرأة برصاص طليقها

تاريخ النشر: 22/01/2018 - 17:29

بيروت: مقتل امرأة برصاص طليقها
مكان الحادث
عرب ٤٨
تحرير : نواف رضوان

قتلت سيدة لبنانية صباح اليوم الإثنين، إثر تعرضها لجريمة إطلاق نار، من طليقها، حيث قام بملاحقتها الشارع بمنطقة رأس النبع، في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال شهود عيان، إنّ رجلًا يدعى ف.ع، قام بملاحقة طليقته في الشارع، وأطلق النار عليها من مسدسه، حيث عانت من النزيف أثناء محاولة الهرب. وتم إحصاء 9 رصاصات في جسد الضحية.

وفرّ الجاني من مكان الحادث، حيث يقوم الجيش اللبناني والقوى الأمنية، بتفتيش منطقة رأس النبع بحثًا عنه.

وعلى الرغم من تعديل بعض القوانين الخاصة بالأسر، يشهد لبنان حوادث عنف أسري متكررة.

وهزت الجريمة الشارع اللبناني، حيث غرد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مستنكرين هذه الجريمة التي وقعت في وضح النهار.

وتعزو جمعيات مكافحة العنف ضد المرأة، هذا العنف إلى "عدم كفاية التعديلات التي تم إقرارها، وإلى العقوبات المُخففة التي يُقرّها القضاء اللبناني ضد مُرتكبي العنف الزوجي وغيرها من أشكال العنف ضد المرأة، وإلى استمرار التعاطي الذكوري مع السيدات في لبنان".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#لبنان
#مقتل امرأة
#بيروت

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