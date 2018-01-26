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عون يطالب الأمم المتحدة بمنع بناء الجدار الحدودي الإسرائيلي

تاريخ النشر: 26/01/2018 - 16:34

عون يطالب الأمم المتحدة بمنع بناء الجدار الحدودي الإسرائيلي
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، الأمم المتحدة، إلى منع إسرائيل من بناء الجدار الإسمنتي على طول الحدود اللبنانية الجنوبية، قبل تصحيح النقاط الـ13 المتحفظ عليها من "الخط الأزرق".

وأكد عون خلال لقائه اليوم الجمعة، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون السياسية، ميروسلاف جنكا، أن لبنان يعلق أهمية كبرى على الدور الذي يجب أن تلعبه الأمم المتحدة، لافتا إلى التداعيات التي يمكن ان يسببها مضي إسرائيل في بناء الجدار على الأمن والاستقرار في جنوب لبنان.

وشدد الرئيس اللبناني على أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لقرار مجلس الأمن الرقم 1701، تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية إلزام إسرائيل وقف هذه الانتهاكات، مؤكدًا أن لبنان التزم تنفيذ هذا القرار بكل بنوده ولم يحصل أي خرق له من الجانب اللبناني منذ إقراره في العام 2006.

من جهته شدد جنكا على أن الأمم المتحدة متمسكة بتطبيق القرار 1701 وحريصة على استمرار الاستقرار والهدوء على الحدود الجنوبية، مشيرًا الى أنها باشرت اتصالاتها مع إسرائيل لمعالجة قضية الجدار الإسمنتي وأن اجتماعا سوف يعقد بداية الشهر المقبل في الناقورة لأعضاء اللجنة العسكرية الثلاثية للبحث في هذه المسألة.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الخط الأزرق
#ميشال عون
#الأمم المتحدة
#الجدار الإسمنتي
#الحدود اللبنانية

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