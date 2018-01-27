العبادي: بحاجة لـ100 مليار دولار لإعادة إعمار العراق

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن العراق يحتاج إلى نحو 100 مليار دولار لإصلاح البنية الأساسية والمدن التي تضررت من الحرب، في حين أعلنت واشنطن أن عشرات الشركات الأميركية مستعدة للاستثمار بالعراق.

وأوضح العبادي في جلسة بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أن بلاده بحاجة إلى المساعدة في عشرات المشروعات.

ويستعد العراق لعقد مؤتمر لإعادة الإعمار خلال الشهر المقبل في الكويت بالتعاون مع البنك الدولي، ويُتوقع أن يُجمع فيه 18 مليار دولار.

وتحتضن الكويت في الفترة بين 12 و14 فبراير/شباط المقبل مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار العراق، بمشاركة واسعة من دول عربية وأجنبية ومؤسسات أممية.

وقال وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي، إن الحكومة العراقية أكملت استعداداتها لعقد المؤتمر، حيث ستعرض الوثيقة الوطنية لإعادة إعمار المناطق المسترجعة، بالإضافة إلى تقرير شامل بحجم وتقييم الأضرار التي لحقت بتلك المناطق، وملف يمثل الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق.

وأضاف أن مرحلة إعادة الإعمار ستعتمد بنحو كبير على الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وعلى الدول الصديقة، ومنها الولايات المتحدة الأميركية.

من جهته أعلن سفير الولايات المتحدة الأميركية في العراق دوغلاس سليمان، أن 400 شركة عالمية ستشارك في المؤتمر، وأن 100 شركة أميركية كبيرة على استعداد للدخول والاستثمار في العراق.