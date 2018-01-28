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الأردن تستلم مروحيتي "بلاك هوك" أميركية

تاريخ النشر: 28/01/2018 - 22:13

الأردن تستلم مروحيتي "بلاك هوك" أميركية
(أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

سلمت الولايات المتحدة، الأردن، اليوم الأحد، مروحيتين من طراز "بلاك هوك" المتعددة المهام، ليصل إجمالي عدد المروحيات التي قدمتها واشنطن للأردن منذ العام الماضي إلى 12 مروحية.

وقالت السفارة الأميركية في عمان في بيان، أن "القوات المسلحة الأردنية استلمت رسميًا، اليوم، الشحنة النهائية من مروحيات طراز بلاك هوك من الولايات المتحدة، ليصل العدد الاجمالي الذي استلمته القوات المسلحة إلى 12 مروحية خلال الأشهر التسعة الماضية".

وأوضح البيان أن "المروحيات ستعزز القوات المسلحة الأردنية وقوة الرد السريع التابعة لها وأمن الأردن".

وتم تسليم المروحيتين خلال حفل حضره الأمير فيصل بن الحسين، والقائم بأعمال السفارة الأميركية في عمان، هنري ووستر، والجنرال جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية الأميركية ممثلاً الولايات المتحدة.

وبحسب بيان السفارة فإن "الولايات المتحدة قدمت الدفعة الأولى من المروحيات في آذار/ مارس 2017، والدفعة النهائية في كانون الأول/ ديسمبر 2017، في عملية تسليم بسرعة غير مسبوقة لهذا العدد من الطائرات".

وأوضح البيان أنه "كدليل على الشراكة الإستراتيجية القوية بين الولايات المتحدة والأردن، خصص الكونغرس الأميركي مبلغ 470 مليون دولار في عام 2017 إلى القوات المسلحة الأردنية وقوات سلاح الجو الملكية، بما في ذلك تدريب للطيارين، والطاقم، وفنيي الصيانة، بالإضافة إلى قطع الغيار والمعدات الأرضية، والأسلحة والذخائر ومأوى لمروحيات بلاك هوك".

واكد أن "الولايات المتحدة ملتزمة بدعم جهود القوات المسلحة الأردنية لحماية حدود الأردن ومكافحة الإرهاب والمساعدة في عمليات الدفاع المدني وهزيمة داعش من خلال التحالف الدولي".

ويعتبر برنامج المساعدات الأميركية للأردن، أحد حلفاء واشنطن الأساسيين في الشرق الأوسط، من أكبر برامج المساعدات الأميركية في العالم.

وكان وزير التخطيط الأردني عماد الفاخوري، صرح في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أن "إجمالي المساعدات الاقتصادية (غير العسكرية) المقدمة للمملكة من الولايات المتحدة الأميركية للعام 2017 بلغ نحو 812 مليون دولار أميركي".

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

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#بلاك هوك
#واشنطن

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