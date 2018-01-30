رئيس البرلمان الكاتالوني يؤجل تنصيب يبغديمونت رئيسًا للإقليم

عرب ٤٨ / أ.ف.ب

أجل رئيس البرلمان الكاتالوني، روجر تورنت، اليوم الثلاثاء، جلسة تنصيب كارليس بيغديمونت رئيسًا للإقليم، والذي يتواجد حاليًا في المنفى، ممعنًا في الدفاع عنه بالقول إنه يملك كامل الحق بتسلم الحكم.

وصرح تورنت "الجلسة العامة اليوم (...) أرجئت"، بعد أن اتهم المحكمة الدستورية التي منعت تنصيب بيغديمونت من دون إذن قضائي بـ"انتهاك حقوق ملايين الكاتالونيين".

وأعلنت المحكمة الدستورية الإسبانية، يوم السبت، أنها منعت تنصيب بيغديمونت "ما لم يحضر شخصيا إلى البرلمان (المحلي حيث يجرى التنصيب)، وبحوزته إذن قضائي مسبق".

وكان بيغديمونت الملاحَق من قبل القضاء الاسباني، أعلن في وقت سابق أنه ينوي العودة إلى كاتالونيا لينصب مجددا رئيسا بعد ثلاثة أشهر من المنفى الطوعي في بلجيكا، في خطوة شجعها تورنت.

ولجأت الحكومة الإسبانية إلى المحكمة الدستورية للاعتراض على تعيين بيغديمونت رئيسا لكاتالونيا، وهو المرشح الوحيد لهذا المنصب.