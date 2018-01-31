قال الرئيس اللبناني، ميشال عون إن التصريحات التي أدلى بها وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم الأربعاء، "تهديد للبنان"، في حين أكد وزير لبناني أن لبنان سيستخدم "كل الوسائل المتاحة لصد أي عدوان إسرائيلي".

وكان ليبرمان قد هدد بالاجتياح البري للبنان في الحرب القادمة، كما هدد بإدخال كل سكان بيروت إلى الملاجئ، وزعم أنه لا يمكن التمييز بين حزب الله والجيش اللبناني، وإنهما هدفان لها في أي حرب بالمستقبل.

كما دعا وزير الأمن الإسرائيلي، في كلمته في المؤتمر السنوي للمعهد لدراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS)، الشركات الدولية والعالمية إلى عدم تقديم عروض لعطاء لبناني للتنقيب في حقل غاز بالبحر المتوسط، ووصف المناقصة اللبنانية لاستكشاف النفط والغاز على الحدود البحرية بين البلدين، داخل المياه الإقليمية اللبنانية، بأنها "مستفزة للغاية".

وفي رده على الوزير الإسرائيلي، قال عون في حسابه الرسمي على "تويتر"، إن "كلام ليبرمان عن البلوك رقم 9 تهديد للبنان ولحقه في ممارسة سيادته على مياهه الإقليمية".

ديفيد ساترفيلد (رويترز)

في حين تعهدت الولايات المتحدة، اليوم، باستمرار دعم الجيش اللبناني ووصفته بأنه ثقل توازن محتمل في وجه جماعة حزب الله المدعومة من إيران، رغم الادعاء الإسرائيلي أنه لا يمكن التمييز بين القوتين، وتصريح ليبرمان أنهما "هدفان لها في أي حرب بالمستقبل".

وجاء"التعهد" الأميركي، الذي جاء على لسان القائم بأعمال نائب وزير الخارجية الأميركي، ديفيد ساترفيلد، في أعقاب تصريحات ليبرمان، في مؤتمر لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي التابع لجامعة تل أبيب، والذي انطلق أمس الثلاثاء، وأظهر الاختلاف العلني في الرأي بين الحليفين في التعامل مع الجيش اللبناني.

وقال ساترفيلد إنه "سوف نواصل جهودنا لدعم مؤسسات أمنية رسمية وشرعية في لبنان مثل القوات المسلحة اللبنانية القوة الشرعية الوحيدة في لبنان".

وأضاف ساترفيلد، السفير الأميركي السابق في لبنان، أن الجيش اللبناني "قد يعمل جيدا كقوة موازنة أمام رغبة حزب الله في توسيع نفوذه هناك وأمام تأثير إيران في لبنان".

سيزار أبي خليل (رويترز)

بدوره، قال وزير الطاقة اللبناني، سيزار أبي خليل، اليوم، إن لبنان تعهد بحماية حدوده البحرية من التهديدات الإسرائيلية، وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن لبنان سيستخدم كل الوسائل المتاحة لصد العدوان الإسرائيلي الذي لوّح به ليبرمان.