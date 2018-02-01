الجيش التركي يقتل 49 مسلحا كرديا بشمال العراق

قال الجيش التركي، اليوم الخميس، إن طائراته قصفت 19 هدفا لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق يوم الاثنين مما أسفر عن مقتل 49 مسلحا.

وقال الجيش في بيان مكتوب إن ضربتين جويتين استهدفتا مناطق أسوس وقنديل والزاب وأفاسين باسيان وهاكورك يوم الاثنين.

وأضاف البيان أن الجيش دمر ملاجئ ومخابئ ومخازن أسلحة لحزب العمال الذي يعتقد أنه كان يعد لهجوم على مواقع حدودية تركية.

ويشن حزب العمال الكردستاني تمردا في جنوب شرق تركيا منذ الثمانينات وتصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية. وقتل أكثر من 40 ألفا في الصراع.