مستشار لخامنئي: نفوذ إيران بالشرق الأوسط حتمي

نقلت وكالة فارس للأنباء عن مستشار كبير للزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قوله، اليوم الخميس، إن قيادة البلاد لا تعتزم تقليص نفوذها في الشرق الأوسط رغم الضغوط الأميركية.

وتعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يعتبر إيران تهديدا متزايدا للاستقرار في الشرق الأوسط، بالعمل مع دول خليجية عربية وإسرائيل لكبح ما أسماه بمساعي طهران لتوسيع نفوذها في المنطقة.

ونقلت الوكالة شبه الرسمية عن المستشار علي أكبر ولايتي” نفوذ إيران في المنطقة حتمي ولكي تظل لاعبا رئيسيا في المنطقة سيستمر هذا النفوذ“.

وتساند إيران رئيس النظام السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية السورية كما تدعم فصائل شيعية في العراق والحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان.

وقال ولايتي” إيران لا تعتزم التخلي عن الدول المضطهدة بالمنطقة، وجودنا في سورية والعراق وفلسطين ولبنان هو للتنسيق مع حكومات هذه الدول“.