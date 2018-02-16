برّي: الطرح الأميركي بشأن ترسيم الحدود "غير مقبول"

أعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الجمعة، أن مقترحات أميركية بشأن الحدود البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل "غير مقبولة"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

جاء تصريح بري خلال لقاء مع السفيرة الأميركية في لبنان إليزابيث ريتشارد، ومساعد وزير الخارجية الأميركي، ديفيد ساترفيلد، الذي اجتمع اليوم الجمعة أيضا مع وزير الخارجية، جبران باسيل، ورئيس الوزراء، سعد الحريري.

ويقوم الدبلوماسي الأميركي بالوساطة بين لبنان وإسرائيل لنزع فتيل توترات بسبب جدار إسرائيلي على الحدود وتهديدها إثر قرار لبنان البدء في التنقيب عن موارد الطاقة في البلوك النفطي رقم 9، والممتد بمحاذاة ثلاثة من خمسة بلوكات (حقول نفط) طرح لبنان مناقصة لاستثمارها أوائل العام الجاري.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن بري قوله إن "المطروح غير مقبول".

وأصر بري خلال اللقاء، على موقفه لجهة ترسيم الحدود البحرية عبر اللجنة الثلاثية المنبثقة عن تفاهم نيسان 1996 على غرار ما حصل بالنسبة لـ"الخط الازرق".

وفي أعقاب طرح لبنان لمناقصة استثمار لبدء التنقيب عن الغاز في البلوك رقم 9، أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي، أدعت إسرائيل، أن الرقعة (البلوك) الرقم 9 ملك لها منتقدة ما وصفته بـ"التصرف الاستفزازي" من قبل الحكومة اللبنانية.

وقال وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان في هذا الصدد "يمنحون عروضًا على حقل للغاز، فيه رقعة هي ملكنا بكل المقاييس، إلى مجموعات دولية هي شركات محترمة ترتكب برأيي خطأ فادحًا يخالف كل القواعد والبروتوكولات في حالات مماثلة".

وفي كلمته في المؤتمر السنوي للمعهد لدراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS)، الأربعاء 31 كانون الثاني/ يناير الماضي، هدد ليبرمان، بالاجتياح البري للبنان في الحرب القادمة، كما هدد بإدخال كل سكان بيروت إلى الملاجئ.