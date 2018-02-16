  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

برّي: الطرح الأميركي بشأن ترسيم الحدود "غير مقبول"

تاريخ النشر: 16/02/2018 - 15:41

برّي: الطرح الأميركي بشأن ترسيم الحدود "غير مقبول"
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

أعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الجمعة، أن مقترحات أميركية بشأن الحدود البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل "غير مقبولة"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

جاء تصريح بري خلال لقاء مع السفيرة الأميركية في لبنان إليزابيث ريتشارد، ومساعد وزير الخارجية الأميركي، ديفيد ساترفيلد، الذي اجتمع اليوم الجمعة أيضا مع وزير الخارجية، جبران باسيل، ورئيس الوزراء، سعد الحريري.

ويقوم الدبلوماسي الأميركي بالوساطة بين لبنان وإسرائيل لنزع فتيل توترات بسبب جدار إسرائيلي على الحدود وتهديدها إثر قرار لبنان البدء في التنقيب عن موارد الطاقة في البلوك النفطي رقم 9، والممتد بمحاذاة ثلاثة من خمسة بلوكات (حقول نفط) طرح لبنان مناقصة لاستثمارها أوائل العام الجاري.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن بري قوله إن "المطروح غير مقبول".

وأصر بري خلال اللقاء، على موقفه لجهة ترسيم الحدود البحرية عبر اللجنة الثلاثية المنبثقة عن تفاهم نيسان 1996 على غرار ما حصل بالنسبة لـ"الخط الازرق".

وفي أعقاب طرح لبنان لمناقصة استثمار لبدء التنقيب عن الغاز في البلوك رقم 9، أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي، أدعت إسرائيل، أن الرقعة (البلوك) الرقم 9 ملك لها منتقدة ما وصفته بـ"التصرف الاستفزازي" من قبل الحكومة اللبنانية.

وقال وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان في هذا الصدد "يمنحون عروضًا على حقل للغاز، فيه رقعة هي ملكنا بكل المقاييس، إلى مجموعات دولية هي شركات محترمة ترتكب برأيي خطأ فادحًا يخالف كل القواعد والبروتوكولات في حالات مماثلة".

وفي كلمته في المؤتمر السنوي للمعهد لدراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS)، الأربعاء 31 كانون الثاني/ يناير الماضي، هدد ليبرمان، بالاجتياح البري للبنان في الحرب القادمة، كما هدد بإدخال كل سكان بيروت إلى الملاجئ.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#لبنان
#الخط الأزرق
#البلوك رقم 9
#نبيه بري

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أمير قطر: يجب صياغة اتفاق أمني يرسي الأمن بالشرق الأوسط
أمير قطر: يجب صياغة اتفاق أمني يرسي الأمن بالشرق الأوسط

2018-02-16

مقتل 729 مدنيًا في غوطة دمشق الشرقية خلال 3 أشهر
مقتل 729 مدنيًا في غوطة دمشق الشرقية خلال 3 أشهر

2018-02-16

محامي جنينة: البيان نُشر دون العرض عليه
محامي جنينة: البيان نُشر دون العرض عليه

2018-02-16

الأكثر قراءة

تمديد العزل الانفرادي 6 أشهر للشيخ رائد صلاح

تمديد العزل الانفرادي 6 أشهر للشيخ رائد صلاح

2018-02-15
المشهد: مصرع شاب في حادث طرق على مدخل الرينة

المشهد: مصرع شاب في حادث طرق على مدخل الرينة

2018-02-15
ارتفاع حالات الطلاق... أزمة جديدة تهدد المجتمع العربي

ارتفاع حالات الطلاق... أزمة جديدة تهدد المجتمع العربي

2018-02-15
السجن 4 مؤبدات لمنفذ عملية

السجن 4 مؤبدات لمنفذ عملية "حلميش"

2018-02-15
17 قتيلا بالرصاص في مدرسة ثانوية في فلوريدا

17 قتيلا بالرصاص في مدرسة ثانوية في فلوريدا

2018-02-15