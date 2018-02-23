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الصومال: 18 قتيلًا بتفجيرين بالعاصمة مقديشو

تاريخ النشر: 23/02/2018 - 22:00

الصومال: 18 قتيلًا بتفجيرين بالعاصمة مقديشو
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : رامي حيدر

قتل 18 شخصا على الأقل وأصيب عشرون آخرون في حصيلة أولية أدلى بها مصدر في الشرطة وأجهزة الإسعاف عقب تفجير سيارتين مفخختين، اليوم الجمعة، في مقديشو استهدفت الأولى القصر الرئاسي والثانية فندقا.

وقال المسعف عبد القادر عبد الرحمن أدن، لوكالة الأنباء الفرنسية "انتشلنا حتى الآن جثث 18 شخصا إضافة إلى عشرين جريحا من أحد موقعي الاعتداء".

ولم يتضح بعد الجهة المسؤولة عن الهجوم. وقال محمد أحمد، وهو ضابط في الشرطة، لرويترز، إن انفجار السيارة الملغومة نفذه انتحاري قرب منطقة القصر الرئاسي في العاصمة مقديشو وأعقبه انفجار ثان وإطلاق نار.

وأضاف أنه من المبكر معرفة التفاصيل وهدف الهجوم. وقال شاهد لرويترز إن سحابة ضخمة من الدخان شوهدت تتصاعد في المنطقة وإن إطلاق النار استمر قرب مقر إقامة الرئيس.

وقالت الشرطة وشهود إن الانفجار الثاني نتج أيضا عن سيارة ملغومة كانت متوقفة أمام فندق بعيدا عن القصر الرئاسي ولم تتسبب في سقوط قتلى أو مصابين.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الصومال
#مقديشو
#تفجير انتحاري
#القصر الرئاسي

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