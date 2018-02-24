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السعودية تقر نظامًا للإفلاس والتعثّر لأول مرة

تاريخ النشر: 24/02/2018 - 14:53

السعودية تقر نظامًا للإفلاس والتعثّر لأول مرة
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير : نواف رضوان

أقر مجلس الوزراء السعودي نظامًا للإفلاس والتعثّر المالي، لأول مرة، بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في البلاد.

ونُشر قانون النظام المستجد، أمس الجمعة، في "جريدة أم القرى" الرسميّة.

ويعرف النظام المفلس بأنه مدين استغرقت ديونه جميع أصوله، أما المتعثر فعرّفه بمدين توقف عن سداد دين مطالب به في موعد استحقاقه.

وتهدف الخطوة إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، وتشمل: التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، والتسوية الوقائية لصغار المدينين، وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، والتصفية لصغار المدينين، والتصفية الإدارية، بحسب الجريدة الرسمية.

وتمكن لوائح وأنظمة نظام الإفلاس، المدين المفلس أو المتعثر، أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية؛ من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاعه المالية، ومعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته.

وسابقًا، كانت المحاكم في المملكة تعتمد على مبادئ عامة مستمدة من نظام المحكمة التجارية في حالات التعثر والإفلاس للمنشآت.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#السعودية
#إفلاس
#أسعار النفط

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