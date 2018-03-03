  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

العراق: إقرار الموازنة العامة وسط مقاطعة النواب الأكراد

تاريخ النشر: 03/03/2018 - 18:05

العراق: إقرار الموازنة العامة وسط مقاطعة النواب الأكراد
الرئيس العراقي ( أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير : خالد السيد

انتقصت الحكومة العراقية من نسبة إقليم كردستان في الموازنة السنوية التي أقرّها مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، ما يقارب الـ 4.4 بالمائة، فبعد أن كانت نسبة الإقليم من الموازنة السنوية للعام الماضي ما يعادل الـ 17 بالمائة منه، انخفضت هذا العام إلى 12.6 فقط.

وقاطع النواب الأكراد هذه الجلسة لانخفاض نسبة إقليمهم في الموازنة السنوية، وتأتي هذه الأحداث بعد التوتر الذي حصل العام الماضي بع أن أعلن الإقليم استقلاله غير القانوني، ونيّته في الانفصال عن الحكومة الاتحادية.

وبلغت الموازنة التي أقرها مجلس النواب العراقي، 77,5 مليار دولار أميركي، بعجز بلغ 11 مليار دولار أميركي.

العبادي يهدد كردستان بالجيش لاستعادة مناطق حدودية
من جهتها، قالت حكومة كردستان، اليوم الثلاثاء، إنها ستحترم قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر يوم السادس من تشرين الثاني/نوفمبر والذي يعلن أنه لا يحق لأي جزء من العراق الانفصال.
 

وبلغت النفقات العامة في الموازنة التي أُقرت بعد جدل كبير، 88 مليار دولار، والعجز 11 مليار دولار، يغطى من القروض الداخلية والخارجية.

وخصصت الموازنة العامة مبلغا مقداره 20 مليار دولار للنفقات الاستثمارية والمشاريع التنموية.

واعتمدت الموازنة على سعر بيع النفط ب 46 دولارا للبرميل بمعدل يبلغ ثلاثة ملايين و888 ألف برميل باليوم الواحد، من ضمنها 250 ألف برميل من النفط المنتج في إقليم كردستان.

ويصر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، على اعتماد النسب السكانية بشأن حصة إقليم كردستان في الموازنة، ويؤكد أن زيادتها إلى 17 بالمئة في العام الماضي، كانت لإحراز مكاسب سياسية.

وأكد رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، في مؤتمر صحافي عقب إقرار الموازنة، أن "مطالب الكرد تم تضمينها في الموازنة وتمت معالجتها، خصوصا فيما يتعلق برواتب موظفي الإقليم والرعاية الاجتماعية".

وأضاف "تم كذلك معالجة ما يتعلق برواتب قوات البشمركة الكردية، والتزام الحكومة الاتحادية بذلك".

وهذه المرة الأولى التي تتعهد فيها الحكومة بدفع رواتب قوات البشمركة التي كانت تتقاضى رواتبها من حكومة الإقليم.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#موازنة عام 2018
#مجلس النواب العراقي
#إقليم كردستان
#كردستان

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الخلاف بين العرب وإيران ليس طائفيًا
الخلاف بين العرب وإيران ليس طائفيًا

2018-03-03

ألماني ارتكب جرائم حرب في سورية
ألماني ارتكب جرائم حرب في سورية

2018-03-03

كوريا الشمالية تتوعد أمريكا بسبب تدريبات عسكرية
كوريا الشمالية تتوعد أمريكا بسبب تدريبات عسكرية

2018-03-03

الأكثر قراءة

توثيق: الاحتلال يستهدف زوجين فلسطينيين وطفلهما الرضيع بقنبلة غاز

توثيق: الاحتلال يستهدف زوجين فلسطينيين وطفلهما الرضيع بقنبلة غاز

2018-03-02
أوامر عسكرية بالاعتداء على صحفيين فلسطينيين والنتيجة

أوامر عسكرية بالاعتداء على صحفيين فلسطينيين والنتيجة "توبيخ وترقية"

2018-03-02
حالة الطقس: صاف وارتفاع في درجات الحرارة

حالة الطقس: صاف وارتفاع في درجات الحرارة

2018-03-02

"سَبِّحْ بحمد الهيئة": إنزال شيخ بالقوة عن المنبر بالسعودية

2018-03-02
القدس: دمية جندي إسرائيلي مشنوق في

القدس: دمية جندي إسرائيلي مشنوق في "مئة شعاريم"

2018-03-02