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الجامعة العربية تدعو غواتيمالا للتراجع عن نقل سفارتها للقدس

تاريخ النشر: 05/03/2018 - 19:12

الجامعة العربية تدعو غواتيمالا للتراجع عن نقل سفارتها للقدس
أرشيفية (أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير : باسل مغربي

دعت الجامعة العربية، اليوم الإثنين، غواتيمالا، للتراجع عن خططها لنقل سفارتها إلى القدس على غرار الولايات المتحدة، قائلةً إن الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية تُخالف بذلك قرارات الشرعية الدولية.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر، إن الأمين العام المساعد للجامعة العربية، سعيد أبو علي، ندّد بخطط جواتيمالا لنقل السفارة إلى القدس.

ونقلت الوكالة عنه قوله إن "إعلان غواتيمالا نقل السفارة ما هو إلا استمرار في الموقف الخاطئ الذي انتهجته غواتيمالا في هذا الشأن في مخالفة صريحة للمجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية(...) وإمعانا في استفزاز الفلسطينيين والعالم العربي".

وجابت سفيرة غواتيمالا شوارع في القدس يوم الإثنين لتفقد عقارات استعدادا لنقل سفارة بلادها إلى المدينة المقدسة في خطوة قال الفلسطينيون إنها غير قانونية وقد تدمر أي فرصة للسلام.

وكانت غواتيمالا من بين عدة دول أيّدت قرارَ نقل السفارة الذي اتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في السادس من كانون الأول. وأحجمت معظم الدول الأخرى عن اتخاذ هذه الخطوة لأن إسرائيل احتلت القدس الشرقية في حرب عام 1967.

يُذكرُ أنه قبل عام 1980 كان لغواتيمالا وعدد من الدول سفارة في القدس. لكن صدور قانون إسرائيلي في حزيران 1980 ينص على أن القدس عاصمة "غير قابلة للتقسيم وأبدية" لإسرائيل، دفع مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار يدعو فيه الدول إلى نقل سفاراتها إلى تل أبيب.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

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