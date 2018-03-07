وسائل إعلام مصرية:بن سلمان يعتبر تركيا جزءًا من "مثلث الشر"

نقلت صحيفة الشروق المصرية، اليوم الأربعاء، عن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وصفه تركيا بأنها جزء من "مثلث الشر"، إلى جانب إيران والجماعات الإسلامية المتشددة.

كما نقلت الصحيفة عنه اتهامه لتركيا بمحاولة إحياء الخلافة الإسلامية التي سقطت قبل نحو قرن من الزمان عندما انهارت الإمبراطورية العثمانية.

وتعكس التصريحات المنسوبة للأمير محمد، ارتياب السعودية الشديد في الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي يتبع حزبه العدالة والتنمية الحاكم سياسات إسلامية وتحالف مع قطر في خلافها مع السعودية وبعض دول الخليج العربية.

ونقلت الشروق عن الأمير محمد قوله إن "مثلث الشر الراهن يتمثل في إيران وتركيا والجماعات الدينية المتشددة".

وتحدث ولي العهد السعودي لرؤساء تحرير الصحف المصرية خلال زيارة للقاهرة في أول جولة خارجية له منذ تقلده ولاية العهد العام الماضي.