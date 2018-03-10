السعودية تشتري 48 طائرة بريطانية مقاتلة من طراز "تايفون"

أثمرت الزيارة الرسمية لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى العاصمة البريطانية لندن، أمس الجمعة، توقيع عددًا من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين.

وتم الاتفاق على أن تحصل السعودية على 48 مقاتلة من طراز "تايفون"، اشترتها من بريطانيا، دون أن يتم الإعلان عن قيمة الصفقة ودون الإعلان عن العدد الإجمالي للمذكرات الموقعة، أو المزيد من التفاصيل بشأنها.

وجاء ذلك عقب اجتماع بن سلمان بوزير الدفاع البريطاني، غافين وليامسون، وذلك في القاعدة الجوية "نورث هولت"، غرب العاصمة لندن.

واتفق بن سلمان ووليامسون، على ترتيبات خاصة تقضي بتعزيز القدرات الدفاعية للسعودية، وتعميق أوجه التعاون والشراكة من خلال نقل وتوطين التقنية، والشراكة الصناعية والتدريب والبحث والتطوير والاستشارات الفنية.

وبحث الطرفين "تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعالم، والجهود المبذولة بشأنها بما فيها جهود محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف".

وتأتي التفاهمات بين الحكومتين البريطانية والسعودية، وسط معارضة كبيرة في الشارع البريطاني وداخل البرلمان، حيث اتهم رئيس حزب العمل البريطاني، جيريمي كوربن، رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، بتضليل البرلمان بشأن الأساس القانوني لحرب السعودية على اليمن، والتي أشار إلى دليل الأمم المتحدة على ارتكاب السعودية لجرائم حرب في اليمن.

وردت ماي على الاتهامات بأن تدخل السعودية في اليمن جاء بناء على طلب "الحكومة الشرعية" هناك، والأمر مدعوم أيضا من مجلس الأمن، ولذلك بريطانيا تدعم الرياض.

ويُذكر أنّ الأمم المتحدة قد أمرت بالتحقيق في جرائم حرب ارتكبتها القوات السعودية في هجومها على اليمن، كما وحذّرت أيضًا، من المجاعة المتوقع أن تحدث جرّاء الحصار السعودي المفروض على مناطق واسعة من اليمن.