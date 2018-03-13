المؤبد لقاتل عروبة وحلا بركات

ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية التركية أن محكمة تركيّةً قضت بالسجن المؤبد على رجل قتل طعنا الناشطة السورية عروبة بركات وابنتها حلا، الصحافية المولودة في الولايات المتحدة.

وتم العثور على جثتي عروبة (60 عاما) وحلا (23 عاما) في منزلهما بإسطنبول في أيلول/سبتمبر الماضي، وأثار قتلهما موجة غضب عارمة جدًا في الأوساط السوريّة.

وفي وقت لاحق، ألقت الشرطة القبض على ابن عم الضحيّة، أحمد بركات، الذي اتهمه الادعاء بارتكاب جريمة القتل.

وأفادت "الأناضول" بأن محكمة إسطنبول أدانت، اليوم، الثلاثاء، بركات بتهمة القتل وأصدرت بحقه حكمين بالسجن المؤبد بدون أي عفو أو إطلاق سراح مشروط.

وقالت الوكالة التركية إن بركات اعترف في البداية بقتلهما بعد شجار حول أموال، لكنه نفى تورطه في وقت لاحق.

وادعى خلال جلسة الاستماع اليوم الثلاثاء بأنه تم تضليله من قبل مترجم أخبره بأنه سيحصل على عقوبة مخففة إذا اعترف بالجريمة.