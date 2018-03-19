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إثيوبيا تستعين باليانصيب بتمويل "سد النهضة"

تاريخ النشر: 19/03/2018 - 07:52

إثيوبيا تستعين باليانصيب بتمويل "سد النهضة"
(أ.ب.)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير : محمد وتد

أعلنت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"، أن مكتب التنسيق الوطني الإثيوبي لـ"سد النهضة"، أعد 500 ألف قرعة يانصيب لإشراك الإثيوبيين في الخارج في تمويل السد.

وأوضحت الوكالة الإثيوبية أن قيمة شراء اليانصيب الواحد تبلغ 10 دولارات أميركية، ستُباع للمغتربين لتحسين دعمهم لبناء السد، في عملية تستمر لمدة شهرين، وسيعلن عن أسماء الفائزين بالقرعة، التي تطبق للمرة الأولى من نوعها، في حزيران/يونيو المقبل.

وقال مدير الاتصالات في مكتب تعبئة المشاركات العامة لبناء السد، هيلو أبراهام، إنه تم إنهاء الاستعدادات لإشراك المغتربين الإثيوبيين في قرعة اليانصيب بالتعاون مع وزارة الخارجية للمرة الأولى.

وأكّد أبراهام، أن المغتربين الإثيوبيين لعبوا دورا هاما في شراء السندات وتقديم الدعم اللازم لبناء سد النهضة، موضحا أنهم اشتروا سندات بأكثر من 800 مليون بر إثيوبي، وبعضهم قاموا بزيارة المشروع وقدّموا دعمهم أيضا.

يشار إلى أنه تم إنجاز 64% من مراحل بناء السد، وزيادة قوة توليد طاقته من 5 آلاف و250 إلى 6 آلاف و450 ميجاوات.

وتخشى مصر أن بناء السد وما يتبعه من خطوة تخزين للمياه، سيؤدي إلى تدمير مساحات من الأراضي الزراعية لديها، فضلًا عن نقص مياه الشرب. ويقول مسؤولو إثيوبيا، إن السد ضرورة لتطوير البلاد، وتؤكد أن له منافع لجميع الدول بما فيها دولتا المصبّ، مصر والسودان.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#سد النهضة
#أثيوبيا
#يانصيب
#تمويل
#مصر

من عرب 48

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