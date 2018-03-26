السعودية تعلن مقتل مصري خلال اعتراض الصواريخ بالرياض

أعلنت السلطات السعودية أن مواطنًا مصريًا لقي مصرعه في العاصمة الرياض، خلال اعتراض الدفاعات الجوية لسبعة صواريخ أطلقتها جماعة "انصار الله" (الحوثيون) من اليمن، نحو منتصف ليل الأحد الإثنين، في الذكرى الثالثة للحرب على اليمن.

وتم رصد ما مجمله سبعة صواريخ بالستية أطلقها الحوثيون ليل الأحد الاثنين فوق السعودية، بحسب ما أعلن التحالف العسكري بقيادة الرياض.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الدفاع المدني في منطقة الرياض أن "سقوط إحدى الشظايا على منزل سكني تسبب باستشهاد مقيم وإصابة اثنين آخرين جميعهم من الجنسية المصرية".

وصرح المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية، العقيد تركي المالكي، أن ثلاثة من هذه الصواريخ كانت موجهة إلى الرياض "وواحد باتجاه خميس مشيط وواحد باتجاه نجران واثنان باتجاه جازان".

وتابع المالكي أن "ما تقوم به المليشيا الحوثية يعد تطورا خطيرا في حرب المنظمات الإرهابية ومن يقف خلفهم من الدول الراعية للإرهاب كنظام إيران"، مشيرا إلى أن هذا الهجوم الصاروخي يهدف إلى "تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي".

ومنذ تشرين الثاني/ نوفمبر، أطلق الحوثيون صواريخ عديدة على السعودية، أكدت الرياض أن دفاعاتها الجوية اعترضتها كلها، إلا أنها المرة الأولى التي يشير فيها التحالف إلى إطلاق هذا العدد من الصواريخ البالستية خلال يوم واحد على المملكة.

وأعلن زعيم جماعة الحوثيين، عبد الملك الحوثي، أمس الأحد، أن مقاتليه مستعدون لبذل مزيد من "التضحيات" في مواجهة التحالف العسكري بقيادة السعودية، في خطاب متلفز بمناسبة الذكرى الثالثة للحرب التي أعلنها ولي العهد، محمد بن سلمان، على اليمن.

الحوثي يتوعد التحالف

وقال الحوثي "لسنا نادمين على ما قدمناه من تضحيات، والمسألة ليست عندنا للمساومة، فهي مسألة كرامة وحاضر ومستقبل"، وأضاف: "نحن نؤمن بأنه يجب علينا شرعا أن نواجه هذا العدوان الظالم".

وتابع الحوثي موجها تحذيرا إلى دول التحالف "قادمون في العام الرابع بمنظوماتنا الصاروخية التي تخترق كل وسائل الحماية للعدو وبطائراتنا المسيرة التي تصل إلى مدى بعيد وبتفعيل غير مسبوق لمؤسساتنا العسكرية". وقال الحوثي "بعد ثلاثة أعوام انكشفت الأمور على نحو غير مسبوق ليرى الجميع أن اليمن يتعرض لعدوان وغزو واحتلال".

واتهم السعودية والإمارات بارتكاب "جرائم حرب" وقال إن الولايات المتحدة تستخدم الإمارات والسعودية "أدوات" لتنفيذ مصالحها".

من جهته، اعتبر المتحدث باسم التحالف العسكري أن "هذا العمل العدائي والعشوائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في خرق واضح وصريح لقرارات مجلس الأمن الدولي" التي تحظر على طهران تصدير أسلحة كما تفرض حظر أسلحة على اليمن.