وزير الخارجية المغربي يزور القدس الثلاثاء

قالت مصادر في وزارة الخارجية المغربية إن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة سيزور مدينة القدس المحتلة، يوم الثلاثاء، استجابةً لدعوة رسمية من السلطة الفلسطينية.

ونسقت الجهات المعنية في السلطة الفلسطينية لزيارة بوريطة للقدس، حيث يزور المسجد الأقصى ويلتقي هيئات فلسطينية تنشط في مجال حماية المدينة المقدسة من التهويد.

وأوضحت المصادر أن هذه الزيارة التي تبدأ الثلاثاء، وهي الأولى لمسؤول مغربي رفيع المستوى إلى مدينة القدس، تأتي في إطار الممارسة المكرسة بين رئيسي الدولتين، والتي تم التأكيد عليها خلال محادثة هاتفية بين الملك محمد السادس والرئيس محمود عباس في كانون الاول/ ديسمبر الماضي، وسبق لهما أن دعوا دبلوماسييهم إلى تعاون وتنسيق أوثق وفي كل الأوقات.

وأشارت إلى أن السلطة الفلسطينية هي التي تتكلف بترتيبات السفر من دون إعطاء مزيد من التوضيحات.

ونفذ مسؤولون مغاربة عديدون وشخصيات سياسية وحزبية زيارات للأراضي الفلسطينية المحتلة، إلا أنها المرة الأولى التي يقوم بها مسؤول مغربي بزيارة لمدينة القدس.

وكان وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية تيسير جرادات أعلن أن وزير الخارجية المغربي سيزور الأراضي الفلسطينية ومن ضمنها مدينة القدس، الأسبوع المقبل، حيث يصل في 27 آذار/ مارس الجاري، في زيارة رسمية سيتوجه خلالها إلى المدينة.

يذكر أن زيارة القدس يحتاج إلى تنسيق مباشر مع السلطات الإسرائيلية.