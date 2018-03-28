الأردن يوافق على تعيين السفير الإسرائيلي الجديد أمير ويسبورد

أعلن الأردن، اليوم الأربعاء، موافقته على تعيين أمير ويسبورد، سفيرا لإسرائيل في البلاد، بعدما رشّحته وزارة الخارجية الإسرائيلية في الثامن من شباط الماضي للمنصب، خلفا لعينات شلاين، التي رفضت عمّان عودتها.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن وزارة الخارجية، قولها إن الأردن "وافق على الطلب الذي أرسلته الحكومة الإسرائيلية بتسمية أمير ويسبورد سفيرا لها لدى المملكة".

وبحسب الوزارة الأردنية، فقد جاءت الموافقة بعد إتمام جميع الإجراءات الدبلوماسية والإدارية المتّبعة عادة في التعامل مع ترشيح الدول لسفرائها.

وجاء تعيين سفير جديد لإسرائيل، بعد رفض الأردن عودة السفيرة عينات شلاين، إثر دورها في استقبال الضابط الإسرائيلي الذي أقدم في تموز 2017 على قتل أردنيين داخل شقة مستأجرة لصالح السفارة، ما تسبب بغضب شعبي وأزمة بين عمان وإسرائيل.

وفي 18 كانون الثاني الماضي، توصّلت الحكومتان الأردنية والإسرائيلية إلى حلٍّ للأزمة الدبلوماسية، حين قدّمت الحكومة الإسرائيلية "أسفها وندمها" رسميا على حادثة السفارة في عمّان، وقتل القاضي الأردني رائد زعيتر (2014)، كما قدّمت تعويضات مالية لعائلات الضحايا.

وبدأ ويسبورد عمله الدبلوماسي عام 1998، سكرتيرا في ممثلية إسرائيل في الأمم المتحدة. وفي العام 2003، عُين متحدثا باسم السفارة الإسرائيلية في عمّان. وخلال عمله، ونظرا لإتقانه اللغة العربية، ساهم في تأسيس أول موقع للوزارة باللغة العربية.

وفي العام 2008، عاد ويسبورد للعمل في ممثليّة إسرائيل للأمم المتحدة، كمستشارٍ سياسي، قبل أن ينتقل إلى القسم السياسي في مقرّ الخارجية الإسرائيلية في القدس المحتلة، ليشغل منصب نائب مدير القسم السياسي، ثم يرتقي لمنصب رئيس قسم مكتب الشرق الأوسط.