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جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن غزة بطلب من الكويت

تاريخ النشر: 30/03/2018 - 22:19

جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن غزة بطلب من الكويت
(عرب 48)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير : محمد وتد

يعقد مجلس الأمن، جلسة طارئة، الليلة، بشأن غزة بطلب من الكويت، وذلك لبحث التطورات في الأراضي الفلسطينية، والعدوان الدموي لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مسيرة العودة الكبرى عند القطاع ما أدى إلى استشهاد 16 فلسطينيا وإصابة 1416.

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات، ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم من تعامل وحشي مع المظاهرات التي انطلقت في غزة لإحياء الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض، ما أدى لارتقاء 16شهيدا وأكثر من 1400 مصاب.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، الوزير المفوض محمود عفيفي، أن يوم الأرض يُجسد لدى الفلسطينيين معنى التمسك بالهوية وبالوطن مهما طال الاحتلال، وأن تصدي إسرائيل للمُظاهرات بمثل هذا العنف السافر لا يعكس سوى الإفلاس السياسي والأخلاقي.

وحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية عن هذه الأرواح التي أُزهقت، مؤكدا أن الترهيب لن يؤدي إلى قمع الفلسطينيين، بل سيقود في النهاية إلى انفجار الوضع على نحو ما جرى اليوم.

وقال "إن غياب الأفق السياسي يدفع بالأمور إلى مزيد من التدهور والعنف"، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء حماية الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، محذرا من أن تمادي إسرائيل بممارسة العنف سيدفع بالمنطقة كلها إلى الهاوية.

 

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#قطاع غزة
#شهداء
#الاحتلال
#يوم الأرض
#جامعة الدول العربية

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