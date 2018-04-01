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الكويت: مصرع 15 شخصا في تصادم حافلتين

تاريخ النشر: 01/04/2018 - 18:27

الكويت: مصرع 15 شخصا في تصادم حافلتين
من موقع الحادث (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

لقي 15 شخصا مصارعهم، في الكويت، اليوم الأحد،  جراء حادث تصادم على طريق الأرتال، بين حافلتين تقلان عددا من موظفي شركتي مقاولات تعملان لدى شركة "نفط الكويت" قرب حقل برقان. 

وأوضحت شركة نفط الكويت في بيان صحفي أن "الوفيات هم 7 من الجنسية الهندية و5 من الجنسية المصرية و3 من الجنسية الباكستانية". 

وأضافت أن شخصين آخرين أصيبا في الحادث أحدهما من الجنسية الهندية و الآخر كويتي . 

ووفق البيان، كانت الحافلتان، وإحداهما تابعة لشركة "برقان للحفر" والثانية لشركة "الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن"، تقلان العمال العائدين بعد انتهاء الدوام وفي منطقة خارج مناطق عمليات شركة "نفط الكويت". 

و أشار إلى نقل الإصابات إلى مستشفيات وزارة الصحة ومستشفى الأحمدي، من قبل فرق الإسعاف المعنية في الشركة وبالتعاون مع الإسعاف الجوي التابع لوزارة الصحة.

 

ملف خاص | يوم الأرض

#الكويت
#اصطدام
#حادث
#مصرع

الكويت: مصرع 15 شخصا في تصادم حافلتين

الكويت: مصرع 15 شخصا في تصادم حافلتين

الكويت: مصرع 15 شخصا في تصادم حافلتين

من عرب 48

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