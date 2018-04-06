تونس تمنع لاعبين إسرائيليين من المشاركة بمباريات تايكواندو

أصدرت محكمة تونسية، في وقت سابق هذا الأسبوع، قرارًا بمنع أربعة لاعبين إسرائيليين لرياضة الجودو من الاشتراك والمنافسة في بطولة العالم للتايكوندو للناشئين بعد أن رفعت مجموعة من الناشطين الذين يعارضون التطبيع مع إسرائيل دعوى قضائية عاجلة ضد منظمي المسابقة.

وقال مسؤول قضائي إن المحكمة أصدرت قرارها في وقت سابق هذا الأسبوع بعدما رفعت الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية، دعوى ضد رئيس اتحاد التايكوندو التونسي، أحمد جعلول.

وأضاف المتحدث باسم الادعاء، سفيان سليتي، أن قرار المحكمة ينص على أن جعلول لا يمكنه دعوة أو استضافة الرياضيين الإسرائيليين الأربعة الموضوعين في قائمة المتسابقين.

وقال جعلول إن الرياضيين لن توجه لهم الدعوة لأنهم لم يكملوا أوراق دخول المسابقة.

ويشار إلى أن 10 محامين قد رفعوا يوم الأربعاء، بالمحكمة الابتدائية بتونس قضية استعجالية من ساعة إلى أخرى لطلب الغاء استدعاء مجموعة من اللاعبين الإسرائيليين أو توفير السكن لهم أو استقبالهم في تونس وذلك ضمن فعاليات بطولة العالم للتكواندو التي تقام في منتجع الحمامات الساحلي في تونس من 6 إلى 13 نيسان/ أبريل.