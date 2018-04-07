مصر تدين استخدام الاحتلال القوة المفرطة ضد الفلسطينيين

أدانت مصر، اليوم السبت، استمرار استخدام العنف والقوة المفرطة من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل الذين خرجوا في مظاهرات سلمية للأسبوع الثاني على التوالي على حدود قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها: "ندين استمرار استخدام العنف والقوة المفرطة من جانب السلطات الإسرائيلية ضد المدنيين العزل الذين خرجوا بمظاهرات سلمية للأسبوع الثاني على التوالي بالأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكد البيان "رفض مصر لاستخدام القوة وإزهاق أرواح مدنيين يشاركون في مسيرات سلمية تطالب بحقوق مشروعة وعادلة للشعب الفلسطيني الشقيق".

وطالبت مصر "المجتمع الدولي بالعمل الجاد من أجل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، فضلاً عن باقي الحقوق التي أٌقرتها الشرعية الدولية".

ولليوم التاسع على التوالي، يتجمّع فلسطينيون قرب السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة، ضمن مشاركتهم في مسيرة "العودة وكسر الحصار" السلمية، المطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها عام 1948.

وكان 10 مواطنين بينهم مصور صحفي استشهدوا أمس الجمعة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي قرب السياج الفاصل شرق قطاع غزة.

وبلغ عدد الشهداء جراء الاعتداءات الإسرائيلية على المتظاهرين، منذ بداية المسيرة في 30 آذار/مارس الماضي، 31 شهيدًا، فضلًا عن ألفين و850 مصابًا.