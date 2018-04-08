لبنان يحمل إسرائيل مسؤولية أي هجوم مع بناء الجدار

حمل وزير الدفاع اللبناني يعقوب الصراف، الحكومة الإسرائيلية مسؤولية أي عمل عدائي قد تقدم عليه في أي منطقة لبنانية، فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الجيش الإسرائيلي باشر ببناء جدار الفصل عند الحدود الجنوبية مع لبنان.

وسيمتد الجدار على طول 30 كيلومترا، وبارتفاع 6 أمتار في منطقة المطلة، أما في الناقورة، فسيصل ارتفاعه إلى 10 أمتار، وهو جدار خرساني عازل يتم بناءه جنوب الخط الأزرق الحدودي.

وحسب مسار الجدار، ستمتد أعمال البناء من منطقة رأس الناقورة غرباً وحتى جبل الشيخ على الحدود مع سورية ولبنان شرقا، وهو استكمال للجدار الذي تم إقامته منذ سنوات عدة عند معبر بوابة فاطمة.

وحذر الصراف في تصريح له، اليوم الأحد، من إقدام الاحتلال الإسرائيلي على استباحة الأجواء اللبنانية عبر طيرانها الحربي المعادي، وتسيير طائراتها الاستطلاعية المجهزة بكل المعدات التكنولوجية العسكرية فوق عمق الداخل اللبناني، مؤكدا أن ذلك أمر مدان ومرفوض ولا يمكن السكوت عليه.

وأدان بشدة تمادي إسرائيل عبر اختراقها الدائم واستباحتها لكل المواثيق الدولية، الساعية إلى تخريب الأمن والاستقرار في لبنان عبر شتى الوسائل.

ودعا الصراف المجتمع الدولي الى الوقوف الى جانب لبنان للجم الغطرسة الاسرائيلية الساعية دائما الى تهديده، وترويع اهله وتخريب الامن والاستقرار فيه، بما يتناقض ويهدد كل الجهود الدولية القائمة لحماية الاستقرار.

على ذلك، ذكرت مصادر اسرائيلية أن الجدار سيمتد بمحاذاة ​السياج الحدودي​ القائم ما بين بوابة فاطمة وحتى تلال ​العديسة​، ويقابله في الجانب اللبناني انتشار ومراقبة لعناصر من ​اليونيفيل​ والجيش اللبناني تحسبا لأي طارئ.

وأكد المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، بداية شباط، أن الجدار الإسرائيلي في حال تشييده جنوبي البلاد يعتبر اعتداء على السيادة اللبنانية وخرقا واضحا للقرار الدولي 1701، ورفض المجلس الأعلى للدفاع الادعاءات الإسرائيلية المتعلقة بالثروة النفطية في المياه الإقليمية اللبنانية.

وقرر المجلس حينها إعطاء الغطاء للقوى العسكرية لمواجهة أي اعتداء إسرائيلي على الحدود اللبنانية والاستمرار في التحرك على مختلف المستويات الإقليمية والدولية للمحافظة على حقوق لبنان.