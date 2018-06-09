انتحار معتمر آسيوي بالحرم المكي

أعلنت السلطات السعودية انتحار معتمر آسيوي مساء يوم الجمعة، في الحرم المكي بعد الانتهاء من صلاة العشاء، حيث قفز من الدور العلوي لصحن المطاف.

قالت إمارة مكة إن الجهات الأمنية تحقق بحالة انتحار لمجهول من جنسية آسيوية، قفز من الدور العلوي لصحن المطاف، وذلك بعد الانتهاء من صلاة العشاء مساء الجمعة.

وأضافت الإمارة في حسابها الرسمي على تويتر، أن "الجهات الأمنية تباشر حالة انتحار لمجهول قفز من الدور العلوي لصحن المطاف، ولا تزال الجهات الأمنية ممثلة في قوة أمن الحرم تباشر الحالة، بمساندة عدد من الجهات ذات العلاقة".

وحسب بيان الإمارة، فإن المنتحر أقدم على رمي نفسه بعد انتهاء صلاة العشاء حيث ألقى بنفسه من سطح المسجد.

وقد تم على الفور تطويق الموقع ومباشرة الحالة من قبل الهلال الأحمر لمحاولة إسعاف الشخص ونقله إلى طوارئ مستشفى أجياد إلا أنه توفي هناك. حسب ما أوضحت الإمارة.

ولا يعرف على وجه الدقة سبب الانتحار، إلا أنه يوجد معتقدات يؤمن بها عدد من مسلمي شرق آسيا، بأن الوفاة في الحرم المكي من الأمور التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه.