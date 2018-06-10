موغريني: سنستمر بدعم الأردن اقتصاديًا

صرحت الممثلة العليا للشورت الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، اليوم الأحد، عن نيّة الاتحاد باستمرار "دعم" الأردن اقتصاديا.

وجاءت أقوال موغريني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في العاصمة عمّان، حيث اعتبرت أن الاتحاد "مقتنع بحاجة الأردن لدعم اقتصادي".

وبدأت موغريني زيارتها الرسمية غير المحددة للأردن ضمن أمس السبت والتقت خلالها عاهل البلاد، الملك عبد الله الثاني.

وتحدثت موغريني عن الدعم الاقتصادي والمالي الذي قدّمه الاتحاد الأوروبي للأردن، خلال السنوات الماضية.

وقالت إن "الدعم مستمر وسيستمر ونحرص على الحفاظ على المستوى نفسه".

وأضافت: "نعمل على اتفاقية بعشرين مليون يورو لدعم الجهود الإنسانية في الأردن".‎

وتابعت: "لدينا 100 مليون يورو جاهزة ليتم صرفها (للأردن)، وهو ليس قرضا، وإنما جزء من منحة سابقة".

وكلّف العاهل الأردني، قبل أيام، عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة هاني الملقي.

واستقالت حكومة الملقي، الإثنين الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية ضد مشروع قانون معدل ضريبة الدخل ورفع أسعار الوقود.

وتطرقت موغريني، إلى الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بقولها إن "مستقبل (مدينة) القدس ذو أهمية لنا، ونريد أن نرى القدس عاصمة لدولة فلسطين وإسرائيل".

وتعقدت جهود إحلال السلام باعتبار الولايات المتحدة الأمريكية القدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ونقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل، في 14 مايو/ أيار الماضي، من تل أبيب إلى القدس.

وتحدثت موغريني عن الأزمة السورية بقولها إن وجهات نظر الاتحاد والأردن متوافقة بشأن ضرورة "الحل السياسي لها".

وأردفت أن للأردن "دور مهم يلعبه في الإقليم بحكمة وتوازن.. نريد أن ندعم هذه البلد بكل ما هو متاح لدينا من وسائل".

وأجاب زير الخارجية الأردني، على سؤال بشأن القمة المقررة اليوم في السعودية لـ"دعم" الأردن، أجاب: "نثمن مبادرة خادم الحرمين الشريفين(الملك سلمان بن عبدالعزيز)، والعلاقة الأردنية السعودية تاريخية، ولطالما وقفت السعودية ودول الخليج بجانب الأردن".

وأعلنت الرياض، أمس، استضافتها في مدينة مكة المكرمة، اليوم، قمة تجمع السعودية والإمارات والكويت والأردن؛ لبحث سبل دعم عمان للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.

ويعيش الأردنيون منذ مطلع 2018 تحت موجة غلاء حاد في أسعار السلع الرئيسة والخدمات، شملت "الخبز".

وتعاني موازنة الأردن للعام الجاري عجزا ماليا بقيمة 1.753 مليار دولار، قبل التمويل.