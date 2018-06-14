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الأردن: الرزاز يسحب مشروع قانون الضريبة من البرلمان

تاريخ النشر: 14/06/2018 - 20:06

الأردن: الرزاز يسحب مشروع قانون الضريبة من البرلمان
مظاهرات في عمان (أ ب)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: محمود مجادلة

قرر رئيس الوزراء الأردني الجديد، عمر الرزاز، اليوم الخميس، أن يسحب رسميا من مجلس النواب مشروع قانون ضريبة الدخل الذي كان أثار احتجاجات واسعة في المملكة أدت لاستقالة سلفه هاني الملقي.

وبحسب موقع رئاسة الوزراء الأردنية الإلكتروني، قرر الرزاز رسميا "سحب مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل، وذلك خلال الجلسة الأولى لمجلس الوزراء التي عقدت اليوم الخميس". 

وعقدت الجلسة عقب أداء الحكومة الجديدة برئاسة الرزاز القسم أمام العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني.

وكان الرزاز تعهد الخميس الماضي بسحب مشروع قانون ضريبة ومراجعة العبء الضريبي بشكل كامل، ما أدى لوقف احتجاجات استمرت أسبوعا ودفعت سلفه هاني الملقي للاستقالة.

وأثار مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي كان سيتضمن زيادة الاقتطاعات من دخل الأفراد بنسب تتراوح بين 5% وحتى 25%، احتجاجات لم تشهدها المملكة منذ سنوات، كان أبرزها عام 2011 إثر رفع الدعم عن المحروقات.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#عمر الرزاز
#قانون ضريبة

من عرب 48

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