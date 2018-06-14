  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

الرياض تعلن اعتراض صاروخ باليستي منطقة عسير

تاريخ النشر: 14/06/2018 - 16:45

الرياض تعلن اعتراض صاروخ باليستي منطقة عسير
(الأناضول)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت قوات الدفاع الجوي السعودية، اليوم الخميس، عن اعتراض صاروخ باليستي أطلقمن اليمن، في سماء خميس مشيط، بمنطقة عسير جنوب غرب السعودية.

ويعد هذا هو الصاروخ الحادي عشر الذي يطلقه الحوثيون خلال شهر رمضان (بدأ في 17 أيار/ مايو الماضي)، والتاسع الذي يتم اعتراضه، فيما فشل إطلاق صاروخ وسقط في اليمن، وسقط آخر في منطقة صحراوية بالسعودية.

وقالت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، إن "الدفاع الجوي اعترض صاروخا أطلقته الميليشيات الحوثية فوق خميس مشيط"؛ دون أن تورد مزيد من التفاصيل.

من جهة، قالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة الحوثيين إن "القوة الصاروخية (التابعة للجماعة) استهدفت مقر القيادة الجوية في عسير بصاروخ باليستي من طراز ‘بدر 1‘".

ونقلت عن مصدر في القوة الصاروخية "إصابة الصاروخ لهدفه بدقة".

ومنذ 26 آذار/ مارس 2015، تقود السعودية تحالفًا عسكريًا تقول إنه يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة جماعة أمصار الله (الحوثي)، الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها صنعاء منذ 21 أيلول/ سبتمبر 2014.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#السعودية
#اليمن
#صاروخ باليستي
#منطقة عسير
#السعودية

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

منظمات أميركية تُقاضي إدارة ترامب بشأن حماية المياه
منظمات أميركية تُقاضي إدارة ترامب بشأن حماية المياه

2018-06-14

السيسي يطيح بوزير دفاعه ويقيل وزير الداخلية
السيسي يطيح بوزير دفاعه ويقيل وزير الداخلية

2018-06-14

محادثات عسكرية بين الكوريتين بعد وقف أميركا المناورات
محادثات عسكرية بين الكوريتين بعد وقف أميركا المناورات

2018-06-14

الأكثر قراءة

ارفعوا العقوبات: أربعون معتقلًا و١٠ جرحى في قمع الأمن الفلسطيني برام الله

ارفعوا العقوبات: أربعون معتقلًا و١٠ جرحى في قمع الأمن الفلسطيني برام الله

2018-06-13
إقالة مدرب منتخب إسبانيا قبل ساعات من المونديال

إقالة مدرب منتخب إسبانيا قبل ساعات من المونديال

2018-06-13
مياه الأمطار تتسبب بفيضانات وتغمر منازل ومحلات تجارية

مياه الأمطار تتسبب بفيضانات وتغمر منازل ومحلات تجارية

2018-06-13
البعنة: مصرع ثائر خليل في حادث طرق بأوكرانيا

البعنة: مصرع ثائر خليل في حادث طرق بأوكرانيا

2018-06-13
حالة الطقس: أمطار متفرقة والتحذير من الفيضانات بالنقب والأغوار

حالة الطقس: أمطار متفرقة والتحذير من الفيضانات بالنقب والأغوار

2018-06-13