الرياض تعلن اعتراض صاروخ باليستي منطقة عسير

أعلنت قوات الدفاع الجوي السعودية، اليوم الخميس، عن اعتراض صاروخ باليستي أطلقمن اليمن، في سماء خميس مشيط، بمنطقة عسير جنوب غرب السعودية.

ويعد هذا هو الصاروخ الحادي عشر الذي يطلقه الحوثيون خلال شهر رمضان (بدأ في 17 أيار/ مايو الماضي)، والتاسع الذي يتم اعتراضه، فيما فشل إطلاق صاروخ وسقط في اليمن، وسقط آخر في منطقة صحراوية بالسعودية.

وقالت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، إن "الدفاع الجوي اعترض صاروخا أطلقته الميليشيات الحوثية فوق خميس مشيط"؛ دون أن تورد مزيد من التفاصيل.

من جهة، قالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة الحوثيين إن "القوة الصاروخية (التابعة للجماعة) استهدفت مقر القيادة الجوية في عسير بصاروخ باليستي من طراز ‘بدر 1‘".

ونقلت عن مصدر في القوة الصاروخية "إصابة الصاروخ لهدفه بدقة".

ومنذ 26 آذار/ مارس 2015، تقود السعودية تحالفًا عسكريًا تقول إنه يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة جماعة أمصار الله (الحوثي)، الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها صنعاء منذ 21 أيلول/ سبتمبر 2014.