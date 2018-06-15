جلسات الدعوى القطرية ضد الإمارات أواخر حُزيران

أعلنت محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، اليوم الجمعة، أنها ستعقد جلسات استماع علنية، ابتداء من يوم الأربعاء 27 حزيران/ يونيو الحالي، ولمدة ثلاثة أيام، في قضية انتهاكات حقوق الإنسان المرفوعة من دولة قطر ضد الإمارات، التي تتعلق تحديدا بسلسلة التدابير التي اتخذتها أبوظبي ضد المواطنين القطريين، إثر حملة المقاطعة والحصار التي شنتها أربع دول عربية ضد الإمارة الخليجية.

وقالت محكمة العدل الدولية في بيان إن جلسات الاستماع ستخصص لطلب تقديم إشارة بالتدابير المؤقتة، مقدّم من قطر.

كذلك قدمت جدولا بجلسات الاستماع التي ستتوزع بين قطر والإمارات، مؤكدة أنها ستعمد إلى نشر بيان صحافي بعد نهاية كل جلسة استماع.

وكانت وزارة الخارجية القطرية، قد أعلنت في بيان صادر عنها في 11 حزيران الحالي "اتخاذ حكومة قطر الإجراءات القانونية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، وذلك بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان بحق دولة قطر ومواطنيها".

وبحسب حيثيات طلب قطر إلى المحكمة الدولية، فإن الإمارات "هي من قاد هذه الإجراءات التي كان لها تأثير مدمر على حقوق الإنسان للمواطنين القطريين والمقيمين على أرضها، وهو الأمر الذي يمثل انتهاكا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".