الملك الأردني لميركل: لا استقرار دون إقامة دولة فلسطينية

عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الخميس، عقب مباحثات أجرتها مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمان عن قرض الماني ميسر للمملكة بقيمة 100 مليون دولار.

وقالت ميركل للصحافيين في تصريحات أدلت بها إلى جانب العاهل الأردني عقب لقائهما في الديوان الملكي "سنقدم للأردن قرضا ميسرا غير مشروط قيمته 100 مليون دولار لدعم تنفيذ الاصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي".

وأضافت "نعلم أن الأوقات الحالية صعبة، وإن نتيجة هذه الإصلاحات لا يمكن رؤيتها إلا تدريجيا".

شهد الأردن مطلع حزيران/يونيو الحالي إضرابا وتظاهرات احتجاجية استمرت أسبوعا ضد ارتفاع كلفة المعيشة ومشروع قانون ضريبة الدخل.

وأدت الاحتجاجات إلى استقالة رئيس الوزراء هاني الملقي، وتوقفت بعد تعهد خلفه عمر الرزاز سحب مشروع القانون، وهو ما فعله، ودراسة العبء الضريبي ككل للتخفيف على المواطنين.

من جانب آخر، شكر العاهل الاردني ميركل على دعمها "للمملكة ولشعبنا، والدور الألماني القيادي المستمر في المنطقة".

وصلت ميركل ليل الأربعاء إلى الأردن وأجرت مع الملك عبد الله الثاني مباحثات تتعلق بالأوضاع في الشرق الأوسط.

وقال الملك للصحافيين إن "الصراع الاسرائيلي الفلسطيني لازال القضية الأساسية في المنطقة، ولألمانيا والاتحاد الأوروبي دور كبير يقومان به لدفع جهود السلام بناء على حل الدولتين".

وأضاف "لا يمكن تحقيق السلام ولا تحقيق الاستقرار في المنطقة دون حل عادل ودائم يقود إلى قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية تعيش بسلام وأمن إلى جانب إسرائيل".

على ذلك، استقبل الملك الثلاثاء في عمان صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره جاريد كوشنر، والمبعوث الخاص للمفاوضات جيسون غرينبلات، بعد أقل من 24 ساعة من استقبال الملك رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو.

وأثار قرار ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل غضبا واسعا في العالم العربي والإسلامي، ودفع الفلسطينيين إلى تجميد الاتصالات مع المسؤولين الأميركيين ما يجعل من استئناف جهود السلام أمرا غير مرجح.

وتؤكد السلطة الفلسطينية أن الخطة الأميركية لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي "مصيرها الفشل".