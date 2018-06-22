الحريري: تشكيل الحكومة قريبا

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، عصر الجمعة، إنه يوشك على تشكيل حكومة جديدة وسيعقد المزيد من المحادثات مع الأحزاب الرئيسية في البلاد.

وقال المانحون الأجانب إن لبنان، الذي أجرى انتخابات برلمانية في أيّار/مايو، يحتاج لتشكيل حكومة سريعا للحفاظ على الثقة وبدء العمل على الإصلاحات لمساعدة الاقتصاد المتداعي.

وحذر وزير المالية المحسوب على حركة "أمل"، علي حسن خليل، هذا الأسبوع، من أن لبنان لا يحقق إنجازات سريعة بما يكفي فيما يتعلق بتشكيل مجلس الوزراء الجديد، وقال إنه لم يرَ تقدمًا جادا في الأمر.

وقال الحريري بعد اجتماع مع الرئيس ميشال عون "صرنا كتير قريبين على المعادلة الأخيرة... بقى شوية مشاورات هو موضوع كل فريق سياسي شو الحجم إللي بده ياخده... فإن شاء الله واصلين" لكنه لم يحدد إطارا زمنيا للخطوة.

وعقد الحريري اجتماعات مع نواب بشأن تشكيل الحكومة الائتلافية، فيما ظهرت بعض الخلافات بشأن الحقائب الوزارية. ومن المتوقع أن تشمل الحكومة الجديدة مثل سابقتها ممثلين عن كل الطوائف اللبنانية بموجب نظام المحاصصة السياسية.

وتدير حكومة تسيير أعمال شؤون البلاد منذ انتخابات أيّار/مايو، التي حقق فيها "حزب الله" وحلفاؤه السياسيون أكبر نسبة من الأصوات في الانتخابات.

وقال الحريري، في وقت سابق خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، التي تزور بلاده إن لبنان ملتزم بتطبيق الإصلاحات المطلوبة.